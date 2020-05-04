День матери 2020: когда отмечают праздник в Украине

Каждый год День матери отмечают в второе воскресенье мая. В 2020 году праздник приходится на 10 мая. День матери является международным праздником, поэтому празднуется во многих странах.

Как зародился праздник День матери?

День матери начали праздновать в США. С инициативой чествования матерей в 1908 году выступила американка Анна Джервис. Девушка, у которой умерла мать, писала письма в государственные учреждения с предложением один день в году посвятить чествованию матерей.

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Уже в 1910 году штат Вирджиния признал День матери официальным праздником. Мама – самый важный и главный человек для своих детей. День матери – это трогательный праздник, ведь в этот день дети поздравляют своих мам словами благодарности и любви, напоминая им, какую важную роль мама играет в их жизни.

История праздника в Украине

День матери среди украинской общины впервые устроил Союз украинок Канады в 1928 году. В следующем году праздник отметили во Львове. Инициатором стала редактор еженедельника "Женская судьба" Елена Киселевская.

В том же году Союз украинок инициировал внедрение праздника День матери на Тернопольщине. Но через 10 лет советская власть запретила этот праздник. 10 мая 1999 года указом президента Украины было установлено, что День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая.

Традиции празднования в мире и Украине

День матери не во всех странах отмечается именно во второе воскресенье мая. Различаются и традиции празднования. К примеру, в США и Австралии в День матери к одежде прикрепляют цветок гвоздики. К тому же, цвет цветка важен: гвоздику любого цвета, кроме белого, носит тот, чья мать жива, а белый цветок – тот, чья мать умерла.

В Мексике на День матери в церквях на католических мессах обязательно выполняют особую песню: "Las mañanitas", после чего устраивают праздничные обеды. В Австрии во второе воскресенье мая во всех ресторанах появляется специальное меню для мам.



Не забудьте поздравить в этот день свою маму

И несмотря на разные традиции празднования, во всех странах мира в этот день благодарят матерей за воспитание, любовь, заботу и ласку. Дети радуют своих мам вниманием и подарками.

В Украине на День матери принято дарить мамам цветы, сладости и подарки. В этот день мужчина поздравляет не только свою мать, но и жену, которая родила и воспитала их ребенка.

День матери – один из самых трогательных праздников, потому что каждый из нас с детства и до своих последних дней несет в своей душе единственный и неповторимый образ своей мамы, которая все поймет, простит, пожалеет и будет сильно любить, несмотря ни на что. Самое важное в этот день – внимание и искренняя благодарность маме за жизнь.