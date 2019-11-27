Когда День святого Николая в Украине: дата праздника

Каждый год в декабре в Украине отмечают День святого Николая Чудотворца. Православные христиане отмечают этот праздник 19 декабря, а католики – 6 декабря, на 13 дней раньше, учитывая разницу между юлианским и григорианским календарем.

День святого Николая с нетерпением ждут все дети, ведь они задолго до самого праздника пишут письма с пожеланиями и живут в ожидании этого магического дня. Святой Николай – это не вымышленный персонаж, а реальная фигура. Николай – это мужчина, который стал святым за благородные поступки и достойную, праведную жизнь.

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Родился Николай около 270 года в городе Патаре, юго-западной части Малой Азии. Это был самый богатый город полуострова Ликии, что в Средиземном море.

Воспитывался в семье состоятельных христиан, которые долго не могли иметь детей и пообещали Богу, что отдадут своего ребенка ему на служение. Николай действительно стал священником, а затем и епископом в современной Турции. Когда умерли его родители, он получил наследство, но не стал жить роскошной жизнью, а начал помогать бедным.



Пусть Николай принесет вам земное согласие и тепло

Для детей святой Николай – это не только господин с мешком подарков на плечах, но и наставник. Каждый из нас слышал в детстве о розге под подушкой, если мы будем невежливыми. Так, святой Николай учит всех детей быть добрыми, послушными и не провиняться плохими поступками. За послушание и добрые дела, дети получают сладости и подарки, а магия этого вечера сохраняется в сердце каждого навсегда.

В Киеве первый официальный праздник Николая устроили 19 декабря 1990 для 700 мальчиков и девочек – сирот и детей из многодетных семей. Через год, 19 декабря 1991, попыткой Всеукраинского православного братства, на деньги, собранные Обществом святого Андрея Первозванного в США, детские праздники святого Николая устроили уже в 20 городах Украины. Теперь этот праздник празднуют в каждой христианской семье.

Украинская резиденция Святого Николая находится в Карпатах. В Национальном природном парке "Гуцульщина" есть усадьба святого Николая, куда каждый желающий может приехать на экскурсию.



Отправляйтесь в гости к святому Николаю