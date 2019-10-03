С днем учителя: искренние поздравления с праздником в прозе и стихах

День учителя в 2019 году в Украине традиционно отмечают в первое воскресенье октября – 6 октября. Обычно ученики стараются как можно лучше поздравить своих учителей в школах, а поскольку воскресенье выходной, то поздравляют в пятницу, которая ему предшествует.

Школьники выражают свою благодарность за труд, знания и заботу. В школах дети дарят учителям цветы, устраивают сценки или рисуют стенгазеты. Работникам образования всегда приятно получать поздравления с Днем учителя, подберите для ваших наставников только самые искренние и самые теплые слова.

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Даже если вы уже давно окончили школу, не забудьте поздравить в День учителя своих любимых преподавателей теплыми словами. Им это будет очень приятно, ведь учителя помнят своих школьных "детей" и через много лет.

Поздравления с Днем учителя

Поздравления с Днем учителя в прозе

Вы учитель, который несмотря ни на что, считает своим долгом обучать детей: передавать свой опыт и давать им интересные и полезные знания. Вас любят и ценят Ваши ученики потому, что Вы учитель с большой буквы. С праздником Вас и творческих успехов!

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Вам доверяют самое ценное – детей, Вы любите их и обучаете необходимым знаниям. Ваша профессия нелегка, но в ней вся Ваша жизнь и счастье. Спасибо Вам за то, что Вы наш учитель. Успехов Вам и много-много радости. С Днем учителя!

Красивые поздравления с Днем учителя в прозе

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Дорогие учителя! Поздравляем Вас с вашим профессиональным праздником: Днем работников образования. Пусть Вам всегда улыбается судьба, дарит Вам крепкое здоровье и долголетие. От имени ваших учеников желаем Вам осуществления самых заветных желаний, а также чтобы в ваших семьях всегда царили тепло, радость и уют. Помните, что без Вас этот мир будет намного хуже, ведь именно педагоги дают надежду человечеству на дальнейшее развитие!

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Поздравляю со Всемирным днем учителя. Желаю уверенности и бодрости, здоровья и вдохновения, уважения и любви, удачи и успеха. Пусть каждый день будет добрым и веселым, интересным и ярким, пусть каждый ученик радует Вас своими достижениями, пусть каждый близкий человек дарит Вам гармонию и счастье.

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Поздравляю со Всемирным днем учителя. Желаю находить общий язык с каждым из учеников, желаю давать детям все больше и больше знаний с каждым уроком, желаю становиться более счастливым человеком с каждым новым днем. Душевного Вам спокойствия, светлой надежды, домашнего уюта и благополучия.

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Дорогие учителя! От всего сердца спасибо вам за знания, которые вы щедро дарили нам на протяжении долгих лет. Вы – настоящие мастера своего дела, которые вкладывают частичку души в учеников. Своей любовью к знаниям и развитию вы смогли сделать трудолюбивыми слабых и ленивых учеников. Желаем вам финансового благополучия, как можно больше радости в жизни, талантливых и работоспособных учеников, которые подарят вам позитивные эмоции и веру в будущее.

Искренние поздравления с Днем учителя на украинском языке

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Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порой забираете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!

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Поздравляю с праздником Дня учителя! Вы – светлые и талантливые люди. Ваша мудрость и знания – залог успешного воспитания наших детей. Верю, что добро, которым вы окутываете сердца учеников, вернется к вам сторицей. Желаю сохранять оптимизм и надеждк, иметь здоровье и терпение, достаток и счастье!

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Поздравления с Днем учителя в стихах

Тим, хто пізнати добро допоміг,

Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,

Тим, хто нам крила дарує щодня,

Тим, хто відкрив нам жагу пізнання

Тим, чия праця важка, непроста,

Тим, чиє слово добром пророста,

Тим, хто відкрив нам науки світання

Наші святкові і щирі вітання!

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За розум осяйний,

За мудрість й доброту від Бога,

Прославимо в віках –

Звеличимо в піснях –

Високу працю педагога.

С Днем учителя! поздравления в прозе и стихах

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Як різні діти є у школі,

Так кольори ось цих троянд.

І ви до кожного з любов'ю

Звертаєтесь:"Мій рідний клас!".

А жовтень пензлем вже малює

Всі барви осені "горять",

А Ваші душі не черствіють

Хоч інколи в очах "іскри горять".

Тож дай здоров'ячка Вам, Боже,

Слухняних, добрих діточок,

Бо в свято згадувати негоже

Наших дитячих помилок!

Зі святом, Вас!