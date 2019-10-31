Когда еще не было Instagram, – Ольга Сумская поделилась архивными снимками

Популярная украинская актриса Ольга Сумская не только активно гастролирует со спектаклями, но и ведет свой блог в сети. На днях звезда решила поделиться архивными снимками, которые ошеломили сторонников.

Звезда театра и кино Ольга Сумская любит радовать своих поклонников эффектными снимками, сделанными во время ее гастролей, и кадрами из личной жизни. Не забывает актриса поражать поклонников и архивными кадрами, которые получают бешеную популярность в сети. Все потому, что за годы своей карьеры Ольга Сумская не потеряла привлекательность и совсем не изменилась.

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На днях она в очередной раз это доказала, опубликовав фотографии, сделанные задолго до появления соцсети Instagram. На кадрах Ольга Сумская предстала с волнистыми волосами и эффектным макияжем. Выглядела актриса великолепно, что отметили все подписчики ее блога.



Ольга Сумская на архивных фото / Instagram / @olgasumska



Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska



Актриса Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska

Ранее Ольга Сумская эксклюзивно для журналистов LifeStyle 24 поделилась секретами своей молодости. Знаменитая актриса отмечала, что любая современная женщина должна находить время для ухода за собой. Вместе с тем Ольга Сумская не скрывает, что после 50 лет она делала "инъекции красоты".

Неуважение к себе и женская леность часто вылезают боком, а потом женщина может переживать, что "что-то не так". Нужно на себя тратить деньги и ухаживать за собой,

– объяснила Ольга Сумская.



Ольга Сумская / Instagram / olgasumska