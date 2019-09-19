Еврейский Новый год 2019: традиции и дата празднования

Еврейский Новый год в 2019 году будут праздновать 29 сентября-1 октября. Рош Ха-Шана считается одним из главных еврейских праздников. Иудеи верят, что именно в этот день Бог определяет судьбы людей на следующий год. Какие традиции существуют в этот день – читайте дальше.

История праздника

Еврейский Новый год связан со многими событиями. В этот день состоялось сотворения мира Богом, а также произошли другие важные библейские события. Среди них изгнание Адама и Евы из рая, выход Ноя на землю после всемирного потопа и освобождение евреев от египетского рабства.

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В Священном Писании евреев первым месяцем года указан весенний месяц авив – это период, когда евреи вышли из Египта. Новый год евреев несколько отличается от европейского и празднуется не зимой, а осенью. Этот период называется "днем священных собраний". По древним преданиям, Рош Ха-Шана служит Судным днем. Бог тщательно изучает поступки каждого человека на протяжении года, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе – дарить счастье и благополучие или послать испытания.



Иудеи веселятся на Новый год

Именно по этой причине, иудеи много времени проводят за молитвой, чтобы покаяться за совершенные грехи и получить благословение от Бога. Они усиленно занимаются самоанализом, работают над исправлением ошибок и думают над тем, как заслужить благосклонность от Бога. Иудеи искренне верят, что от этого праздника может зависеть судьба человека.

После еврейского Нового года наступят десять дней молитв и раскаяния – "Дни трепета", которые завершатся очередным праздником Йом-Кипур – день поста, покаяния и отпущения грехов.

Традиции и запреты Еврейского Нового Года

Рош Ха-Шана является семейным праздником. Поэтому в эти дни семья дарит друг другу красивые подарки и собирается за одним столом за душевными разговорами. Одной из еврейских традиций являются посиделки в кругу семьи, чтобы услышать звук трубы шофара. Именно его должен услышать в день праздника каждый еврей, и тогда счастье будет с ним целый год. Это традиционное трубление в шофар – рог барана.

За столом сначала произносят благословение над вином (кидуш), далее омывают руки, благословляют хлеб (хал), и только после этого приступают к трапезе.

Традиционным фруктом иудеев в Новый год является гранат. Его можно заменить яблоками. На столе должен стоять мед, чтобы весь следующий год был сладким. Хлеб должен быть в форме венка, который означает цикличность времени.



Праздничный стол иудеев

Если на стол подают рыбу, то она обязательно должна быть с головой, чтобы в течение года быть "во главе, а не в хвосте". На Новый год у евреев относительно еды есть определенные запреты. Верующим нельзя есть кислую и горькую еду, чтобы год не был грустный и тяжелый. Запрещенными являются также орехи. Это слово на иврите означает "грех", а это слово упоминать в эти праздничные дни нельзя.

Для евреев очень важно войти в Новый год с чистой совестью и помыслами, поэтому перед началом Нового года они просят прощения у всех, перед кем провинились. Что интересно, все еврейские праздники наступают не утром, а вечером предыдущего дня. Иудеи убеждены, что именно в период захода солнца рождается новый день.

Празднование Рош Ха-Шана начинается с торжественного богослужения. Их в течение дня есть три: утреннее, дневное и вечернее. Начало каждого богослужения сопровождается трублением в шофар. Последователи иудаизма приветствуют друг друга словами "Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший год". На Рош Ха-Шана обязательно заведено веселиться.

Еврейский Новый год в Умани

Накануне Рош Ха-Шана хасиды приезжают на могилу Цадика Нахмана – основателя брацлавского хасидизма, похороненного в Умани. По разным оценкам, число паломников колеблется от 30 до 50 тысяч человек.



Паломничество хасидов в Украине

Если же празднование еврейского Нового года приходится на 29 сентября-1 октября, то хасиды прибывают в Умань за неделю или хотя бы за несколько дней до начала Рош Ха-Шана. В 2019 году в Украине ожидается около 40 тысяч хасидов.