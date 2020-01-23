Когда фанатам следует ожидать продолжения фильма "Капитан Марвел"

Известная кинолента студии Marvel "Капитан Марвел", которая стала четвертой по сумме кассовых сборов в 2019 году, получит продолжение. Фильм о женском персонаже-супергерое выйдет на телеэкраны в 2022 году.

Об этом заявили в популярном американском издании The Hollywood Reporter. Сейчас киностудия Marvel уже начала производство продолжения "Капитана Марвела".

Интересно! Киногигант Disney назвал даты выходов будущих премьер: какие взрывные проекты ждут фанатов

Что интересно, Анна Боден и Райан Флек больше не сядут в кресла режиссеров, поэтому для второй части фильма будут искать нового режиссера. И по словам инсайдеров издания, им может стать женщина. Сценарием займется Меган МакДоннелл, которая уже работает над сериалом "Ванда / Вижн" по комиксам Marvel, который выйдет весной 2021 года.

Что касается хронологии второго "Капитана Марвела", то известно, что события будут происходить не в 90-е годы, как в оригинальной картине, а в наши дни. В главной роли ленты останется исполнительница Капитана Марвела Бри Ларсон.

Какие впечатления по себе оставил просмотр первой части "Капитан Марвел" в марте 2010 года – читайте в нашей рецензии.