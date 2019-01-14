Крещение Господне: когда отмечают этот праздник

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Крещение Господне 2019 - дата и история праздника Крещения Господнего 2019
Крещение Господне: дата празднования / 24 канал

19 января 2019 года христиане празднуют великий церковный праздник Крещения Господня. Праздник приходится на выходной день в субботу. Крещение дарит многим обряд очищения, а также с этого дня завершаются все рождественские святки. Главной традицией на Крещение является ныряние в воду. Подробнее о празднике Крещения Господня – читайте в нашем материале.

Накануне праздника украинцы традиционно встречают второй сочельник. В течение 18 января верующие постятся и не едят мяса, жирного и молочного. Садиться за ужин можно только после появления первой звезды на небосклоне. К столу подают постные блюда – рыбу, вареники с капустой, кутью, узвар и тому подобное.

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История праздника Крещения Господня

Когда Иисус Христос достиг 30-летнего возраста, он принял крещение в реке Иордан. Крестил его Иоанн Предтеча. Когда Иисус вышел на берег, то с небес послышался голос Бога-Отца, который назвал Иисуса своим Сыном. И на него сошел Святой Дух в образе голубя. Отсюда пошла еще одно название этого праздника – Богоявление. Православные и греко-католики утверждают, что этот праздник подтверждает таинство Святой Троицы. По христианскому учению, 19 января, явился Бог в трех ипостасях: Бог Отец – в голосе, Сын Божий – во плоти, Дух Святой – в виде голубя.

Історія Хрещення Господнього
История Крещения Господнего

Суть Крещения Господня заключается в том, что будучи безгрешным, Сын Божий взял на себя грехи и показал, что весь путь человеческий он хочет пройти честно и до конца.

Теги: LifeStyle Новости культуры Рождество Традиции
Источник: 24 канал
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