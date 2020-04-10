Лазарева суббота: что можно есть и что нельзя делать в этот день

Лазарева суббота привязана к Пасхе, поэтому ее отмечают за неделю до Воскресения Христова, в субботу, 11 апреля. Ежегодно Лазарева суббота приходится на разные дни.

Лазарева суббота начинается в шестую неделю Великого поста, которую еще называют Вербной неделей, ведь 12 апреля христиане святят в церквях вербовые ветки.

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В церковном календаре Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим празднуется в соседние дни: субботу и воскресенье. В этот день православная церковь вспоминает воскрешение Христом праведного Лазаря.

История Лазаревой субботы

Перед тем, как отправиться в Иерусалим, Христос пришел в дом своих друзей в Вифании, пригороде Иерусалима. В доме жили Марфа, Мария и их брат Лазарь. Они неоднократно принимали Спасителя, как самого дорогого гостя. Когда весть о болезни Лазаря дошла до Христа, Он сказал: "Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий".

Лазарь умер за 4 дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти хорошего друга, Иисус заплакал. Вместе с учениками приблизился к пещере и приказал убрать камень, закрывавший вход. Марфа – сестра Лазаря вскрикнула, что брат лежит там уже 4 дня и дурно пахнет, но Иисуса это не остановило, и он вошел в пещеру. После молитвы Христа из пещеры вышел исцеленный Лазарь.



11 апреля христиане отмечаютЛазареву субботу

Иоанн Богослов пишет, что, увидев это чудо, многие уверовали в то, что Христос – Сын Божий. Весть о Божьем чуде быстро разнеслась по Иудее, поэтому когда Иисус на осле въехал в Иерусалим, люди поклонялись ему, стелили пальмовые листья к ногам и собственную одежду.



Въезд Иисуса в Иерусалим

После воскрешения Лазаря первосвященники присказали убить Иисуса. Согласно Библии Лазарь прожил еще 30 лет, но из-за гонений перебрался на Кипр, где в сане епископа проповедовал христианскую веру.

Что можно есть в Лазареву субботу

В Лазареву субботу можно есть рыбную икру (рыбу есть нельзя), бобовые каши, овощные салаты, блины из гречневой муки, немного церковного вина (кагора).

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Что можно делать в Лазареву субботу

Если в вашей семье кто-то тяжело болен, искренне помолитесь Богу, чтобы он услышал ваши слова и исцелил человека от болезни.

Чтобы избавиться от материальных проблем, надо взять веточку вербы в левую руку и прочитать молитву "Отче Наш", после этого перекреститься трижды и попросить у Господа помощи в денежных делах.

В Лазареву субботу надо следить за своими помыслами: они должны быть чистыми и светлыми.

Незамужним девушкам, которые хотят выйти замуж, рекомендуется надеть белое платье, посмотреть на себя в зеркало и показаться родителям.

Подготовьте в этот день веточки вербы, которые освятите в церкви на богослужении.

Приготовьтесь сегодня к Вербному воскресенью

Что нельзя делать в Лазареву субботу