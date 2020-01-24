Когда празднуют Масленицу в Украине: дата и традиции

Масленица – это один из самых древних праздников славянских народов, который символизирует приход весны. С приходом Масленицы начинаются настоящие народные гуляния, которые длятся всю неделю. Завершается праздник Прощеным воскресеньем, после которого начинается Великий пост.

Праздник Масленица тесно связан с Пасхой, ведь во время Великого поста нельзя употреблять мясные и молочные продукты, но целую неделю Масленицы перед Великим постом молочные блюда, которые состоят из яиц, молока, масла и сметаны – разрешается есть досыта.

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Чтобы понять, на когда приходится празднование Масленицы, надо от даты Пасхи (19 апреля) вычесть 48 дней до Великого поста (2 марта), а потом еще неделю перед началом поста. Таким образом, Масленица в 2020 году начнется в понедельник, 24 февраля, а завершится в воскресенье, 1 марта.

Что готовят на Масленицу

Главный символ Масленицы – блины. Они могут быть разного приготовления, но обязательно должны быть в форме круга, ведь символизируют Солнце. Готовить блины можно с любыми начинками. На угощение приглашают в гости родных и близких и сами ходят в гости.



Блины на Масленицу 2020

Кроме блинов на Масленицу также готовят оладьи, пироги, вареники, сырники, пончики, булочки и другую выпечку. В последний день празднования, на Прощеное воскресенье, перед началом Великого поста, на столе главным блюдом должна быть яичница.

Приметы и традиции на Масленицу

Первый блин, испеченный на Масленицу, предназначался для поминовения усопших. Замешивать тесто надо молча с мыслями о людях, которых уже нет рядом. Отдайте блин птичке, которая полетит в небо к вашим близким.

Считается, что если блины на Масленицу будут пышными и красиво испекутся, то год будет благополучным. Блины, которые не будут иметь формы, будут слишком тонкими или толстыми – прогнозируют неудачи и проблемы.

Если напечете высокую горку блинов – к обеспеченности, низкая горка – к неурожаю.

Если холодно на Масленицу – лето будет теплым, а если идет дождь – осень будет богатой на грибы.

Празднование Масленицы по дням недели

Понедельник (24 февраля) – первый день Масленицы называется "Встреча". В этот день нужно приглашать к себе в гости родственников и угощать их блинами и разносолами. В народе также есть обычай ставить в центре празднования соломенное чучело, которая будет стоять вплоть до завершения праздника.

Сделать такое чучело можно и в домашних условиях из соломы и ткани. Рекомендуется делать его с добрыми помыслами и хорошим настроением. Если поставить чучело на видное место, оно принесет радость, благополучие и изобилие.



Чучело из соломы на Масленицу 2020

Вторник (25 февраля) – второй день Масленицы называется "Заигрыш". В этот день принято веселиться и кататься на санках.

Среда (26 февраля) – третий день праздника называется "Лакомка". Хозяйки готовят большое количество блюд и угощают ими всех, кто придет в гости. Первоочередным и основным блюдом, конечно же, остаются блины.

Четверг (27 февраля) – четвертый день громких празднований называется "Разгул". В этот день народные гуляния должны продолжаться с утра до вечера.

Пятница (28 февраля) – пятый день Масленицы называется "Тещины вечерки". Зять должен в этот день позвать тещу с тестем в свой дом и приготовить для них блины. Верят, что такие встречи могут примирить семьи, если ранее у них были ссоры.

Суббота (29 февраля) – шестой день празднования называется "Золовкины посиделки". В предпоследний день Масленицы невестка приглашает к себе в гости своих родителей и родителей мужа.

Воскресенье (1 марта) – седьмой день Масленицы традиционно носит название "Прощеное воскресенье". Накануне Великого поста всем стоит попросить прощения у тех людей, перед которым вы провинились. Прощеное воскресенье является очень светлым днем перед Великим постом. В последний день Масленицы сжигают чучело из соломы.



Сжигание чучела на Масленицу