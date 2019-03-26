Когда Меган Маркл официально выйдет из декрета: известна дата

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

37-летняя Меган Маркл, которая родит первенца в апреле 2019 года от принца Гарри, официально вышла в декретный отпуск. Британские СМИ сообщают, что у герцогини уже расписаны обязанности на несколько месяцев вперед. Поэтому первый выход после декрета ожидается на Всемирном форуме молодежи One Young World.

Событие будет проходить в Лондоне с 22 по 25 октября, на котором Меган может составить компанию принцу Гарри. Об этом сообщает издание Vanity Fair.

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Отмечается, что мероприятие соберет более 10 тысяч молодых лидеров из разных стран.

Принц Гарри стремится поддержать Меган в развитии ее собственной роли и возможности стать партнером в деле. При условии, что с ребенком все хорошо, посещение One Young World станет прекрасной возможностью расширить масштабы ее деятельности в Содружестве,
– отметил инсайдер изданию.

Что интересно, Меган до свадьбы с представителем королевской семьи сотрудничала с организацией, посетив саммиты в Дублине и Оттаве в 2014 и 2016 годах.

принц гаррі меган маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
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