Отбор на Евровидение-2020 в Украине: дата проведения

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Когда отбор на Евровидение 2020 Украина – дата проведения
Евровидение-2020 в Украине / LifeStyle 24

16 октября Общественное вещание и телеканал СТБ объявили о начале Национального отбора на Евровидение-2020 в Украине. Анкеты исполнителей начинают принимать уже с сегодняшнего дня по 25 декабря. Официальный отбор участников на конкурс Евровидение 2020 состоится в феврале 2020 года.

Неизменно ведущим Евровидиния-2020 станет украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула. В состав команды вошел музыкальный продюсер нацотбора Руслан Квинта и креативный продюсер Наталья Франчук.

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Два первых тура полуфинала состоятся 8 и 15 февраля, финал национального отбора мы увидим 22 февраля. Два полуфинала и финал национального отбора будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый.


Дата проведения Евровидения-2020 в Украине

Учитывая прошлогодний скандал, что случился в Украине с победительницей MARUV, которая не поехала представлять Украину в международном конкурсе, в этом году руководство поставило новые правила, благодаря которым победитель Национального отбора сможет представить нашу страну на Евровидении-2020, которое пройдет в Нидерландах.

Участник Национального отбора песенного конкурса Евровидение-2020 должен гарантировать, что после 15 марта 2014 года не выступал в России, в Крыму и на оккупированной территории Украины и не планирует там выступать до даты финала конкурса.

65-й международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Евровидение Евровидение 2020 Музыка
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