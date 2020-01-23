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Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции

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Пасха 2020 в Украине / Фото из открытых источников

Ежегодно дата празднования Пасхи постоянно смещается. Несмотря на то, что праздник не имеет фиксированной даты, его всегда отмечают в воскресенье. Высчитывают дату Пасхи с помощью специальной таблицы – Александрийской пасхалии. В 2020 году великий христианский праздник Пасху будут праздновать 19 апреля.

Пасха – самый ожидаемый праздник многих христиан. Праздник символизирует Воскресение из мертвых Иисуса Христа, принявшего смерть за грехи людей и спасение человеческого рода от страшных бед.

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К этому светлому дню христиане готовятся с большим трепетом. Во время Великого поста, который длится 48 дней, следует очистить свою душу от грехов и дурных помыслов. Церковь просит верующих ограничить себя в еде и других удовольствиях. Также рекомендуется в течение Великого поста посещать богослужения, не делать плохих поступков, быть сдержанным и не держать ни на кого обиду.

Как провести Страстную неделю

В последнюю неделю Пасхи христиане тщательно готовятся к празднику. Хозяйки убирают в доме, пекут куличи и красят яйца.

великдень 2020
Страсная неделя является самой требовательной во время Великого поста

Понедельник. В первый день Страстной недели надо все время молиться. Важно вспомнить пророчества Спасителя о тех страданиях, которые его ожидали впереди. Подумать можно о том, что после испытаний Иисуса ждало искупление, чтобы наполниться надеждой.

Вторник. Это день поучений, когда в церкви вспоминают, что Спаситель должен вернуться к нам вновь, чтобы вершить суд над каждым. Рекомендуется в этот день навести порядок в жилище и очистить пространство от ненужных вещей.

Среда. В этот день прекращается чтение в храмах молитвы святого Ефрема Сирина. Все три первых дня Страстной недели в храмах совершаются Литургии Григория Двоеслова – или же Преждеосвященных Даров. Верующие продолжают придерживаться телесного и духовного поста. Рекомендуется в Страстную среду пойти в церковь на исповедь.

Четверг. День тайного ужина. Во время вечернего богослужения в храмах читают "Двенадцать Евангелий", люди держат зажженными свечи, которые не гасят по дороге домой. В Великий четверг необходимо причаститься. Традиционно в Страстной четверг дома уже убраны, а хозяйки пекут куличи, красят яйца, делают заготовки праздничных блюд.

Пятница. Главным христианским обрядом в Страстную пятницу является вынос плащаницы. Она символизирует полотно, в которое был завернут Иисус Христос после снятия с Креста. После Воскресения на полотне остался отпечаток Его Образа, который образовался, как исследовали ученые, путем большого излучения.

Суббота. В субботу в церквях святят пасхальные корзинки. День является более поблажливым, чем пятница, можно доделывать последние приготовления к Пасхе, впрочем гуляния, веселье и интимные связи все же еще запрещаются. В этот день вспоминают лежание тела Христа в гробу. По церковным книгам, душа Иисуса Христа побывала в аду и рассказала там о том, что жизнь торжествует над смертью.

великдень 2020
Придерживайтесь всех пасхальных традиций

Ночь перед Пасхой нужно провести в молитве, прося прощения грехов и очищения души. В полночь в церквях начинаются праздничные богослужения, а колокол извещает о Воскресении Христово и начале пасхальной службы. Если в этот период, вы не находитесь в церкви, то в полночь нужно зажечь свечу, которую принесли из храма в Вербное воскресенье.

Утро Пасхи надо начинать со слов "Христос Воскрес!". После этого вся семья должна сесть за праздничный стол, на котором должны стоять все освященные продукты из корзины. Начать пасхальный завтрак стоит с пасхи и свяченого яйца.

Символика пасхальной корзины

В пасхальной корзине должны быть: кулич, яйца, ветчина, колбаса, сыр, масло, хрен, соль. Украшают праздничную корзину миртой – символом вечной жизни. Традиционно накрыть его надо вышитым полотенцем с надписью "Христос Воскрес!", что символизирует бесконечность жизни. Во время освящения пасхальной корзины ставится и зажигается свеча, которая символизирует свет, чтобы не теряться в жизни, быть жизнерадостными и становиться светом для других.

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Пасха в 2020 году празднуют 19 апреля

Пасха – это символ Воскресения и Небесного Царства. Масло и сыр являются символом нежности и жертвенности Бога. Писанки – один из символов Пасхи, который означает новую жизнь.

Колбаса и ветчина – символ жертвенного ягненка, который отец велел заколоть после возвращения блудного сына домой. Она символизирует душевную радость. Хрен – это символ человеческой мощи и несокрушимости человеческого духа.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции Новости LifeStyle Великий пост Пасха
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