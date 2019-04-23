Пасха 2019: когда и в какой день нужно печь пасху

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Когда пекут пасхи в 2019 году на Пасху - дата когда печь кулич в Украине
Когда пекут пасхи в 2019 году / uainfo.org

Вскоре всех христиан ждет светлый праздник Воскресения Христова. К нему все тщательно готовятся, а еще придерживаются традиций и запретов. Когда можно печь пасху на Пасху – читайте дальше.

Для приготовления пасхи нужно относиться очень ответственно. Это определенный ритуал, которого должна придерживаться каждая хозяйка, которая бережно относится к религиозным праздникам. Для выпечки пасхи лучше всего подходит Чистый четверг и Великая суббота. Также эти дни подходят для окраски пасхальных яиц.

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В Чистый четверг принято убирать дом, доделывать все дела, чтобы полностью подготовить дом к празднику. Также Чистый четверг символизирует очищение души и тела.

Коли пекти паску в 2019 році
Когда печь пасху в 2019 году

Давно существует примета, чтобы во время приготовления пасхи мама или бабушка не произносила из уст ни слова. Это делается для того, чтобы никто не нарушал священного выпекания главного атрибута Пасхи. Все время, когда готовится пасха все члены семьи должны шепотом общаться, ходить на цыпочках, не играть в игры и не слушать музыку. Рекомендуется в это время читать молитвы и Библию.

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Однако стоит помнить, что нельзя печь пасхи или красить яйца в пятницу, ведь это считается большим грехом. В этот день нельзя ничего делать по дому, а также петь, танцевать и даже просто слушать музыку. В память о муках Христа запрещается есть до того момента, пока вечером в церкви во время богослужения не вынесут Плащаницу.

В день распятия Христа не рекомендуется заниматься никакими делами. Этот день предназначен для молитвы, размышлений и скорби. Вечером нужно отправиться в храм к плащанице. В светлый день Пасхи первым попробовать пасху должен самый молодой член семьи, а дальше есть выпечку нужно по старшинству.

Великдень 2019
Пасха 2019

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Теги: LifeStyle Пасха Советы Паска Традиции
Источник: LifeStyle 24
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