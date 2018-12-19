Когда пройдет Оскар-2019: объявлена дата

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Церемония вручения Оскара-2019 пройдет 24 февраля
Церемония вручения Оскара-2019 пройдет 24 февраля / Time Labs

91 церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Зато объявление номинантов состоится почти месяцем раньше – 22 января.

Соответствующая информация появилась на сайте Американской академии киноискусства.

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Так, отбор номинантов будущего "Оскара" начнется 7 января и в завершится уже 14-го числа. Самих номинантов объявят 22 января, а 4 февраля для них будет устроен традиционный обед.

Финальное же голосование за претендентов на самую престижную награду в кино завершится 19 февраля, а 24 февраля пройдет 91-я церемония награждения лауреатов.

Кроме того, 18 ноября 2018 в рамках "Оскара-2019" пройдет церемония вручения специальных наград, так называемых Governors Awards.

Заметим, что обычно "Оскары" вручаются в конце февраля, однако в связи с Зимней Олимпиадой в 2018 году церемонию перенесли на начало марта.

В 2019 году трансляция церемонии вручения "Оскара" будет запланированной по меньшей мере в 225 странах мира.

Напомним, 90-я церемония награждения кинопремии Оскар-2018 состоялась в ночь на 5 марта. Лучшим фильмом было избрано творение испанского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды". В целом эта лента претендовала на рекордные 13 номинаций однако победила лишь в четырех.

Теги: LifeStyle Новости США Новости культуры Кино Оскар-2019 Оскар
Источник: 24 Канал
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