Когда отмечают Прощеное воскресенье в 2019 году: дата и традиции

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Когда Прощеное воскресенье 2019 Украина - дата и традиции Прощеного воскресенья
Прощеное воскресенье 2019 / www.liveinternet.ru

Православные верующие отмечают Прощеное воскресенье 10 марта. В этот день также проходит последний день Масленицы. Какие есть традиции празднования – читайте в материале далее.

В Прощеное воскресенье люди вспоминают обиды, которые вызвали близкие люди и извиняются за них от всего сердца. Прощеное воскресенье является очень важным днем для каждого христианина. В этот день каждый получает уникальную возможность оставить в прошлом все обиды, улучшить отношения с близкими и избежать всех конфликтов, какими серьезными бы они не были.

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Великий пост – время духовного очищения, а Прощеное воскресенье помогает начать этот процесс, освободив больше места в своем сердце и прогнав обиды. Это последний день подготовки к великому испытанию верующего человека.

Прощена неділя
Прощеное воскресенье

Прощать стоит даже тех, кто не будет просить прощения у вас. Не ждите, что кто-то сделает это первым. Будьте искренними в своих помыслах. Сделать это непросто, но постарайтесь найти в своем сердце милосердие. Согласно православной традиции, просить прощения, в первую очередь, необходимо у родителей.

Основная цель Прощенного воскресенья – пробудить в людях светлые и искренние чувства. Всем нам важно осознать, что перед Богом все мы равны. Единственное, что нас отличает – это стремление к добрым делам.

Те люди, которые готовятся поститься, прекращают употреблять молочные блюда, ведь уже с понедельника начинается самый строгий и самый важный Великий пост, который продлится 7 недель. Начинается период поста для христиан в понедельник, 11 марта.

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Великий пост завершится перед Пасхой в субботу, 27 апреля. Для православных верующих к этому времени останутся под запретом мясо, яйца, рыба и молочные продукты. Пост не касается малышей, людей в возрасте от 60 лет, беременных, больных, а также тех, кто много работает. Однако духовному посту может следовать каждый. По убеждению церкви, молитва, исповедь или причащение не истощают, а наполняют силами.

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Теги: Новости культуры Религия Традиции LifeStyle Советы
Источник: LifeStyle 24
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