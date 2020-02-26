Прощеное воскресенье 2020: дата праздника и чем особенный этот день

Перед началом Великого поста, 1 марта, украинцы отмечают Прощенное воскресенье. В этот день также завершается праздник Масленица. Что известно про этот день – читайте далее.

Прощеное воскресенье христиане отмечают каждый год. Этот день предназначен для того, чтобы все извинились друг перед другом за обиды, которые нанесли. Этот день имеет большое значение для каждого верующего. Все, кто чувствуют, что имеют вину перед кем-то или их мучают сомнения – имеют прекрасную возможность оставить все старые конфликты и обиды в прошлом.

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2 марта верующие начнут соблюдать Великий пост, а Прощеное воскресенье – первый шаг к духовному очищению. Этот день помогает освободить сердце от плохих эмоций и обид.



Прощеное воскресенье – день духовного очищения

Прощать стоит даже тем, кто не будет у вас просить прощения. Прежде всего это нужно сделать ради собственного очищения. Будьте искренними и добрыми не только в Прощеное воскресенье, но и в течение Великого поста. Находите в своем сердце милосердие и прививайте все человеческие добродетели.

Прежде всего, в Прощеное воскресенье прощения надо попросить у своих родителей, даже, если вы ничего плохого не сделали. Возможно, иногда, использовали неудачное слово, которое могло их задеть или забыли позвонить, поздравить с праздником. Пусть родители знают, что вам важно их прощении.



Искренне попросите в этот день прощения

Основная цель Прощеного воскресенья – привлечь людей к свету в сердце и искренним чувствам. Перед Богом мы все равны, нас отличает лишь наше стремление к добрым делам. Для того, чтобы Прощеное воскресенье имело максимальный эффект, не стоит начинать ссоры уже со следующего дня, ведь все ваши старания будут потеряны.

Рекомендуется все последующие дни до Пасхи помогать людям, ходить в церковь на богослужения, читать молитвы, не держать ни на кого злобу и избавиться от зависти и лжи.

Уже со 2 марта начнется Великий пост, который будет длиться 48 дней. В течение всего поста человек должен отказаться от пищи в память о сорокадневном посте Иисуса. Христиане должны отказываться от развлечений и удовольствий, посвящая время самопознанию и молитвам.