Когда родит Меган Маркл: принц Уильям пошутил, что не имеет никакого представления
Все поклонники королевской семьи замерли с приятным ожиданием и вопросом "Когда же родится первенец герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри?". Однако подробности родов экс-актрисы, ребенок которой должен появиться на свет в конце апреля или в начале мая, тщательно скрываются. Что интересно, принц Уильям (брат Гарри) пошутил, что сам не имеет никакого представления относительно этого.
Так, журналисты решили попробовать выяснить любую подробности о рождении малыша герцогини Сассекской у принца Уильяма. Об этом сообщает издание People.
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Во время официального визита в Новую Зеландию к мужу Кейт Миддлтон обратились с вопросом, не стала ли уже мамой Меган Маркл. Внук Елизаветы II ответил, что представители СМИ и фанаты королевской семьи скорее всего узнают об этом раньше, чем он.
У меня нет с собой телефона. Понятия не имею! Вы, пожалуй, узнаете об этом раньше меня,
– сказал Уильям.
Неожиданно: некоторые западные СМИ предполагают то, что герцогиня Сассекская уже могла родить своего первенца, однако публично они объявят об этом позже. Но официально подтверждения таких заявлений нет.
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