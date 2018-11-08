Когда родит первенца Регина Тодоренко: известен пол и дата родов, – СМИ

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Когда родит первенца Регина Тодоренко: известен пол и дата родов, – СМИ
Когда родит первенца Регина Тодоренко: известен пол и дата родов, – СМИ / ru.hellomagazine.com

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая обручилась с российским исполнителем Владом Топаловым и работает в России, находится на последнем месяце беременности. После последней церемонии награждения "Пара года" российским изданием "ОК!", стала известна вероятная дата рождения их первенца.

28-летняя телеведущая только в июле начала активно публиковать фотографии с округлившимся животом, а затем и вовсе призналась, что ожидает ребенка. Через несколько дней ее возлюбленный Влад Топалов сделал предложение на яхте среди вод Средиземного моря и с тех пор пара участвовала в множестве светских мероприятий.

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На последней церемонии награждения российской премией, счастливая Регина уже с большим округлившимся животом позировала на красной дорожке в компании Топалова. В издании StarHit.ru сообщают, что Топалов рассекретил пол будущего ребенка – это будет мальчик. А сама Регина во время церемонии призналась, что родит совсем скоро – всего через неделю.

 

Из-за этого российские СМИ предположили, что "день X" наступит 15-17 ноября. Возможно, именно поэтому беременная Регина Тодоренко решила не тянуть с предродовой вечеринкой и несколько дней назад устроила сказочный baby shower в компании лучших подруг.

Напомним, что впервые о предполагаемой дате рождения и поле ребенка сообщило российское издание Super. Инсайдеры СМИ сообщали, что это будет мальчик и роды состоятся в декабре этого года.

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы Регина Тодоренко
Источник: Lifestyle
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