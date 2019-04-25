Когда состоится Оскар-2020: детали

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Когда состоится Оскар-2020
Когда состоится Оскар-2020 / Instagram/ @theacademy

Всего несколько месяцев назад состоялась 91-я феерическая церемония награждения Оскар-2019, однако Американская академия не отдыхает и уже объявила новые детали относительно проведения следующей премии.

О дате проведения 92-й церемонии награждения Оскар-2020 Американская Академия кинематографических искусств и наук сообщила на официальном сайте.

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Голливудские звезды, которые побеждали в популярных кинолентах года уже могут готовиться к красной дорожке. 92-я церемония вручения Оскар-2020 состоится в следующем году 9 февраля. Место проведения премии будет неизменным – кинотеатр Dolby, в Лос-Анджелесе.

Что известно о церемонии Оскар-2020? 92 церемония вручения кинопремии Оскар состоится 9 февраля 2020 года в Dolby Theater в Лос-Анджелесе. Объявление номинантов кинопремии традиционно пройдет месяцем ранее. Пока неизвестно, какие актеры и киноленты войдут в лонг-лист номинантов премии: об этом мы узнаем не раньше, чем в декабре 2019 года. Будет ли ведущий на церемонии – тоже неизвестно, так как мероприятие Оскар-2019 прошло без него. Церемонию награждения кинопремии в прямом эфире покажут в 225 странах мира.

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Теги: Новости LifeStyle Оскар-2019 Оскар LifeStyle Кино Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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