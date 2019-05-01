Когда состоится Золотой глобус-2020: известна дата проведения престижной кинопремии

Ассоциация иностранной прессы Голливуда не отдыхает. Представители знаменитой организации уже объявили программу проведения премии, в которой указаны точные даты. Голливуд уже готовится к церемонии награждения Золотой глобус-2020.

Лишь несколько месяцев назад состоялась 76-я церемония вручения премий, на которой триумфатором стала картина "Богемная рапсодия", как Ассоциация иностранной прессы Голливуда объявила о порядке проведения 77-й премии Золотой глобус-2020.

Читайте также: Когда состоится Оскар-2020: детали

Программа появилась на иностранном сайте Variety. Церемония будет проходить в прямом эфире на телеканале NBC от Beverly Hilton в Беверли-Хиллз 5 января 2020 года. А номинации будут объявлены почти за месяц до финального этапа – 9 декабря 2019 года.

Программа проведения премии Золотой глобус-2020

15 июля: Открывается веб-сайт Золотой глобус-2020 для представления фильмов и телевизионных проектов;

25 октября: Конечный срок для представления кинокартин и телевизионных программ на Золотой глобус-2020.

14 ноября: Конечный срок представления бюллетеней для номинаций, которые будут отправлены по почте всем членам HFPA от Ernst & Young.

25 ноября: Крайний срок для получения избирательных бюллетеней телевизионной номинации от Ernst & Young в 17:00

26 ноября: окончательный срок подачи бюллетеней для выдвижения кинофильмов, которые будут отправлены всем членам HFPA компанией Ernst & Young.

4 декабря: Окончательная дата проверки кинофильмов

5 декабря: Конечная дата для пресс-конференций.

6 декабря: окончательный срок для получения бюллетеней для выдвижения кинофильмов от Ernst & Young в 12 часов.

9 декабря: Объявление номинаций на 77-ю ежегодную премию Золотой глобус-2020 в 5 часов утра.

30 декабря: Крайний срок для получения окончательных бюллетеней от Ernst & Young, в 17:00

5 января 2020: Презентация 77-й ежегодной премии Золотой глобус-2020.