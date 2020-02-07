Когда состоится звездная свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: новые детали

Одним из самых ожидаемых романтических событий Голливуда является будущая свадьба американской артистки и бывшего бейсболиста Алекса Родригеса. Пара обручилась еще в марте прошлого года во время совместного отдыха на Багамских островах. Инсайдеры заверили, что роскошной свадьбы стоит ждать уже летом этого года.

В марте прошлого года 40-летний Алекс Родригес сделал предложение своей 50-летней любимой Дженнифер Лопес. За романтическим предложением наблюдал весь мир, ведь мужчина подарил кольцо на побережье Атлантического океана во время семейного отдыха на Багамских островах. Несмотря на то, что роман пары длится около трех лет, они не спешили идти под венец.

Читайте также: Голливудская роскошь: Дженнифер Лопес выбрала для прогулки платье от Valentino

Как заверили инсайдеры издания Us Weekly, голливудская свадьба стоит ожидать уже летом 2020 года. Хоть пара не находится в официальном браке, однако это не мешает им совместно воспитывать детей и наслаждаться друг другом.

Дженнифер и Алекс планируют пожениться летом и уже с нетерпением ждут этого дня. Они уже все делают вместе, по сути живут как муж и жена, но их привлекает возможность оформить отношения официально,

– сообщает журнал.

Хоть будущей свадьбе пророчат судьбу одного из главных событий года в мировом шоу-бизнесе, влюбленные не планируют грандиозного празднования: "Церемония точно будет красивой и изысканной, но не масштабным. Джей и Алекс хотят просто веселого праздника для своей семьи и близких друзей. Кстати, их детям будут отведены важные роли в этом дне".

Ранее во время одного из интервью Алекс Родригес анонсировал, что роскошную церемонию они планируют провести в Лос-Анджелесе. Свадьбе предшествует длительный перелет. Кроме того, сама Дженнифер Лопес заверила, что готова к венчанию и оформление брака в церкви перед Богом.

Что известно о помолвке Джей Ло и Алекса Родригеса?

Родригес сделал предложение любимой 9 марта 2019 года во время совместного отпуска на Багамах, который они организовали, чтобы отметить двухлетнюю годовщину отношений. По словам Дженнифер Лопес, во время романтического путешествия пара отправилась на прогулку по пляжу на закате, чтобы потом поужинать вдвоем возле открытого огня. Родригес трижды репетировал предложение: "Я планировал это шесть месяцев. И репетировал три дня подряд, потому что мне хотелось, чтобы мероприятие было идеальным... Все получилось".

Алекс Родригес подарил кольцо от бренда Vivid Diamonds с гигантским бриллиантом. По оценкам экспертов, перстень выполнен из белого золота или платины, а размер бриллианта составляет не менее 12 каратов. Примерная цена такого изделия – 4,5 миллиона долларов.