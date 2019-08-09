Когда празднуют Спас 2019: Медовый, Яблочный и Ореховый

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Когда Спас 2019 – Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас 2019
Когда празднуют Спас 2019: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас 2019 / 24 Канал

В августе украинцы празднуют три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. С ними связано множество не только православных, но и истинно украинских обрядов и традиций.

Даты, на которые приходятся эти праздники, неизменны из года в год. Первым отмечают Медовый Спас – 14 августа, потом Яблочный Спас – 19 августа, а последний – Ореховый Спас, который празднуют 29 августа.

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Медовый (Маковый) Спас – 14 августа 2019 года

Медовый Спас приходится на 14 августа (среда). Считается, что Медовый Спас – это конец лета и надо начинать приготовления к зиме. Наши предки говорили, что с Медового Спаса пчелы больше не несут мед.

Медовый Спас еще называют Мокрым. В этот день принято чтить воду, печь пряники, пироги и блины с медом и маком. В этот день начинается Успенский пост, который длится до 27 августа.

Коли святкують Спас 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий Спас 2019
Медовый (Маковый) Спас – 14 августа 2019

Яблочный Спас – 19 августа 2019 года

Яблочный Спас украинцы празднуют 19 августа, в понедельник. Его еще называют Средний или Большой. В этот день святят яблоки и другие фрукты, которые до этого дня есть нельзя.

Существует поверье, что в день Яблочного Спаса все яблоки имеют особые чудодейственные свойства. Поэтому хозяйки готовят различные блюда с яблоками, делают заготовки на зиму.

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Коли святкують Спас 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий Спас 2019
Яблочный Спас – 19 августа 2019

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Ореховый Спас – 29 августа 2019 года

Третий Спас – Ореховый. Отмечается 29 августа, в четверг. Этот праздник еще называют Холщовым Спасом и Хлебным Спасом. В эти дни завершается жатва, поэтому первый хлеб пекут из зерна нового урожая, а потом его освящают и угощают всю семью.

В этот день обязательно нужно пойти в церковь, помолиться и освятить корзину с яблоками, виноградом, орехами, медом и хлебом. С давних времен в народе также считалось, что ветки ореха в этот день имеют особую силу.

Коли святкують Спас 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий Спас 2019
Ореховый Спас – 29 августа 2019

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Теги: Новости Украины LifeStyle Традиции Религия Новости культуры
Источник: 24 Канал
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