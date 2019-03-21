Когда ты на вершине власти, тебе всегда страшно, – Марго Робби рассказала о работе в Голливуде

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Марго Робби
Марго Робби / Instagram / margotrobbieofficial

Знаменитая актриса, которая вскоре появится в самой ожидаемой премьере от Квена Тарантино "Однажды в Голливуде", рассказала о своей власти в киноиндустрии и первой продюсерской кампании. Также Марго Робби отметила, что делами в ее проекте занимаются женщины, а не мужчины.

Одна из главных героинь фильма "Мария – королева Шотландии" Марго Робби дала интервью для издания L'officiel. За разговором она комментировала несколько тем, одна из которых коснулась ее власти в нынешней киноиндустрии.

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По словам актрисы, фильм "Мария – королева Шотландии" четко рассказывает о том, какую цену платят женщины за полученную власть.

Жизненный путь великих женщин полон таким количеством жертв, что им есть от чего озлобиться и замкнуться в себе. Я рада, что сегодня женщинам больше не приходится выбирать между карьерой и личной жизнью,
– отметила Марго Робби.

 

Также она добавила, что сыграв роль Елизаветы i в фильме "Мария – королева Шотландии", она поняла, что, будучи на вершине власти, всегда становится страшно. А свою власть в Голливуде звезда почувствовала после номинации на Оскар за фильм "Я, Тоня". Однако о собственной кампании она задумалась еще после успеха фильма "Отряд самоубийц". По словам Марго, тогда она поняла, что может создать свой проект, который будет подписан ее именем.

Это была сумасшедшая идея. И она подтолкнула меня к созданию продюсерской компании LuckyChap Entertainment, в которой мужчины и женщины действуют одинаково эффективно на всех должностях и на равных правах. Сейчас мы работаем над фильмом "Хищные птицы", "сольными" приключениями Харли Квинн, моей героини из "Отряда самоубийц", сценарий для которого написали женщины и который снимает женщина, режиссер Кэти Янь ... Делом занимаются женщины, а не мужчины ... хотя, конечно, они наши союзники, а не враги,
– добавила Марго Робби.

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Теги: Голливуд LifeStyle Новости LifeStyle Кино
Источник: LifeStyle 24
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