Когда стоит убирать елку: приметы, традиции

Убрать елку из дома, по народным верованиям, необходимо до крещения, празднуемого 19 января. Накануне из дома выносили все символы рождественских праздников: сено, которое пролежало на столе все святки, рождественский сноп тому подобное. Однако существуют и другие версии, когда это стоит делать.

Среди многих суеверных людей бытует обычай, что новогоднюю елку следует убирать не раньше Старого Нового Года, то есть 14 января. До этого момента она будет "отдавать" всю хорошую энергетику, способствуя гармоничным и счастливым отношениям между окружающими ее людьми.

Читайте также: Старый Новый год: приметы, традиции, как праздновать в Украине

Что говорят народные приметы

В старину же расставались с елкой чуть позже. У наших предков одним из самых главных православных праздников было Крещение. Считалось, что в этот день необходимо было привести весь дом в порядок, убрать, а также "раздеть" елку. Ее убирали, как знак окончания святочного периода, устраняя все признаки рождественских праздников.

Если верить народным приметам, выносить новогоднее дерево к мусорным бакам, ни в коем случае нельзя. Таким образом вы можете потерять благополучие и достаток в доме. Лучшим вариантом будет, аккуратно порубить ее и сжечь. В этом случае вы не потеряете удачу в новом году.

Что думает религия и церковь

Христианство вообще запрещает ставить новогоднюю елку. А на Рождество елку не ставят, а ставят вертеп – модель сцены рождения Иисуса. Так что новогодняя елка ни к Крещению, ни к Рождеству, ни к каким другим христианским праздникам, приметам и суевериям отношения не имеет. Более того, так как она не упомянута в Библии, то считается деревом нечистым.

Читайте также: В Киеве заработали пункты приема новогодних елок