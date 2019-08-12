Успенский пост или Спасовка: дата и традиции соблюдения

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Когда Успенский пост 2019 – дата и традиции соблюдения поста
Успенский пост: дата и традиции соблюдения поста / 24 канал

Успенский пост установлен перед большим праздником Успения Божией Матери. Пост продолжается каждый год две недели – с 14 по 28 августа. По строгости пост приравнивается к Великому посту. Какие традиции Успенского поста и как его придерживаться – далее в материале.

Успенский пост: дата начала и окончания

Дата Успенского поста является постоянной и каждый год начинается Медовым Спасом – с 14 по 28 августа. В праздник Преображения Господня, который приходится на этот период, отмечают Яблочный Спас. Именно поэтому в народе пост часто называют Спасовкой или Спасом.

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Первый день поста посвящен празднику Происхождения (выноса) Честных Древ Животворящего Креста Господня. В этот день в храмах верующие совершают поклонение Кресту, происходит малое освящение воды. Вместе с водой освящают мед нового сбора, поэтому этот праздник еще называют Медовым Спасом.

Успенський піст або Спасівка: дата та традиції
Успенский пост длится ежегодно две недели – с 14 по 28 августа

19 августа верующие празднуют праздник Преображения Господня. Этот праздник уникален тем, что церковь его празднованием исповедует соединение во Христе двух природ: Божественной и человеческой. В этот день в храмах происходит освящение плодов – яблок и винограда, отсюда и название Яблочный Спас.

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Успенский пост заканчивается большим праздником Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. В этот праздник в вечернее богослужение в храмах из алтаря выносят Плащаницу с изображением Божией Матери для поклонения верующих. Плащаницу выкладывают посреди храма до крестного хода вокруг церкви и чина погребения.

Успенский пост: традиции соблюдения

Успенский пост по строгости приравнивается к Великому, то есть без молочных, мясных и рыбных блюд. В субботу и воскресенье можно есть растительное масло, и только в Преображение Господне разрешается подавать на стол рыбные блюда. Если конец поста приходится в среду или пятницу, то в эти дни тоже разрешена рыба.

Успенський піст або Спасівка: дата та традиції
Традиции соблюдения Успенского поста

Что нельзя есть в пост?

В течение всего поста следует отказаться от таких продуктов:
– мясо и мясопродукты;
– рыба и рыбные продукты (кроме нестрогих дней);
– яйца;
– молоко и молочные продукты;
– сладости;
– выпечка;
– фаст-фуд;
– алкоголь.

Кроме ограничений в питании, существуют и другие запреты, которых следует придерживаться каждому верующему христианину. В этот период важно соблюдать спокойный образ жизни, уделяя время духовному развитию и образованию.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Традиции Религия
Источник: 24 канал
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