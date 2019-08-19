Когда в столицу пришел иммерсивный театр?

Иммерсивные театры создали в Великобритании. Идея принадлежит продюсерам Феликсу Барретту и Максин Дойлу, они перевернули представление о театре на своих первых спектаклях. Главной фишкой их театра был эффект присутствия, потому что зритель становится активным участником мероприятия. Наверное, это переворачивает представление о том, как может выглядеть постановка.

Квест + театральная постановка – такой была формула иммерсивного театра. Зрителям надевали венецианские маски и погружали их в водоворот событий. В Лондоне организаторами были Punchdrunk. А в Украине иммерсивный театр привезли U! ZAHVATI. Точнее, театральная группа создала такие спектакли для украинцев. Первый из них состоялся в 2016 году и с тех пор провели 300 спектаклей.

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Особенности иммерсивного театра

Театр взаимодействия быстро получил мировую известность. Люди, которые посетили подобные спектакли, рассказывали о своем опыте, как о незабываемом событии из жизни. Все благодаря тому, что правила игры в таком спектакле меняются.

Зрители не сидят в зале на стульях, в иммерсивных театрах они становятся участниками. Им могут выдавать какие-то атрибуты – наушники с голосом-проводником или маски. В спектакле могут быть актеры, с которыми участники будут напрямую взаимодействовать.

Иммерсивный театр в Украине

Иммерсивные постановки могут ставить как на улице, так и в помещениях. Украинские U! ZAHVATI проводят и те, и другие. Главная цель таких постановок – это новый опыт для каждого участника. Поэтому мест на таких постановках всегда немного: чтобы у каждого был свой простор для ощущений.

Украинский иммерсивный театр

В 2016 году украинскому зрителю представили первую постановку-променад. Украинский театральный проект U! ZAHVATI вывел зрителей на улицу и заставил прогуляться полтора часа в поисках времени.

Авторы проекта собирали группы до 30 человек, каждому выдавали наушники и все участники отправлялись гулять по городу, открывая в нем старые места по-новому. Каждый прохожий для человека в наушниках становился актером, а каждый дом, дерево и мурал – декорацией истории.



Театр, который становится все более популярным в мире

Вторую иммерсивную постановку "Диалоги" U! ZAHVATI сделали в закрытом пространстве библиотеки им. Вернадского. В нее режиссер проекта Полина Бараниченко вложила идею самопознания себя. В библиотеке принято молчать и сохранять тишину, а "Диалоги" позволяли поговорить ... с собой.

Новые представления от U! ZAHVATI

В новом сезоне U! ZAHVATI подготовили два проекта: непостановку в квартире "День Тень" и постановку-путешествие "Remote Kyiv". Они продолжают разрушать стереотипы о том, что в театре можно заснуть.

"День Тень" – это как приглашение в гости, уютный квартирник на 12 гостей. Актер Павел Алдошин поделится своей историей, а гости попытаются прочувствовать ее.

"Remote Kyiv" – это прогулка по Киеву, маршрут для которой составляли вместе с немецкой театральной группой Rimini Protokoll.



Театральное мероприятие-прогулка"Remote Kyiv"

Этот спектакль-прогулка многим отличается от "Времени". Во-первых, начнется она на кладбище, а закончится на крыше. Во-вторых, гидом станет не человек, а GPS-навигатор. В-третьих, "Remote X" уже побывал в 50 городах мира.

За последние три года в Украине провели 4 иммерсивных представления. Неплохо для начала развития индустрии. Пока что работа команды U! ZAHVATI сконцентрирована в Киеве, надеемся, что в ближайшее время жители других городов тоже смогут пережить такой опыт благодаря расширению индустрии иммерсивного театра.

Фото: пресс-служба