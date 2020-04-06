Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата праздника

В канун Благовещения, 6 апреля, в Украине началась Вербная неделя. Это последняя неделя перед Страстной седмицей Великого поста, который завершается традиционным Вербным воскресеньем, которое христиане будут праздновать 12 апреля.

Вербное воскресенье относится к одному из важнейших 12 праздников в году. В этот день священники на богослужениях рассказывают о въезде Христа в Иерусалим на осле, когда люди постилали ему пальмовые ветви и восклицали: "Осанна!", что в переводе означает "спасение".

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История праздника описана в Священном Писании. Именно в этот день Иисус Христос воскресил умершего Лазаря в Вифании, а обычные люди стали свидетелями этого события. Тогда они повсюду разнесли весть о чуде.

Когда Иисус пришел в Иерусалим, люди встречали его с почестями: пели песни в его честь, бросали под ноги свою одежду, чтобы прикоснуться к чуду, которое было воплощено в лице Иисуса Христа. Этот знаменательный день отложился в памяти и вошел в историю, и теперь христиане празднуют его ежегодно.



Въезд Иисуса в Иерусалим

Вербное воскресенье имеет также другое название – Вход Господень в Иерусалим или Пальмовое воскресенье. Однако в тех странах, где пальмы не растут, их заменили вербой. Верба – это первое растение, которое расцветает весной и символизирует начало новой жизни.

В Вербное воскресенье у христиан существует интересная традиция: после богослужения под церковью "бить" друг друга ветвями вербы, говоря: "не я бью, верба бьет, от ныне через неделю – Пасха". Таким образом верующие напоминают друг другу, что уже через неделю, 19 апреля, мы будем праздновать великий светлый праздник – Воскресение Христово.

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После освящения вербы, выбрасывать ее нельзя. По рекомендации священников, вербу надо спрятать в угол комнаты, или же поставить за иконой и не выбрасывать из дома в течение 12 месяцев, вплоть до следующей Пасхи.



Вербные ветки должны стоять у иконы

Вербные ветки будут защищать семью от злых глаз, проблем и бедности. Также существует поверье о том, что освященные вербовые ветки имеют свойство уберечь дом от пожаров и ударов молнии.

После того, как верба год простоит в доме, просто выбросить ее считается грехом. Свяченая верба пользуется большим почетом среди нашего народа. Поэтому ветви надо сжечь на огне. Категорически запрещается их выбрасывать в помойку.

Уже после Вербного воскресенья, 13 апреля, начинается Страстная неделя, который продлится до Пасхи. Называется она так из-за того, что всю неделю верующие вспоминают путь страданий и смерти Спасителя до воскресения Христова.