Кого из дизайнеров Елизавета II наградила королевской наградой: интересные детали

По традиции накануне Нового года монарх Великобритании проводит торжественную вечеринку в Букингемском дворце, на которой награждает представителей фэшн-индустрии. В этом году она удостоила почетным знаком экс-креативного дизайнера любимого бренда Меган Маркл.

До конца текущего года королева Елизавета II традиционно объявляет почетный список деятелей модной отрасли и искусства. В этом году его возглавил знаменитый британский дизайнер, который 17 лет креативил над созданием нарядов бренда Burberry.

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Одним из лауреатов, который удостоился награды от Ее Величества, стал Кристофер Бэйли, который покинул пост креативного дизайнера британской марки в этом году. К слову, его преемником стал Риккардо Тиши, который предстал первую коллекцию осенью 2018 года. Стоит добавить, что для Кристофера Бейли это уже вторая награда от королевской семьи. В 2009 году за свою преданную и выдающуюся работу в области моды он получил титул магистра Ордена Британской Империи.



Кристофер Бейли / / Instagram / @prettylittleproser

К слову, недавно королеву Елизавету заметили на железнодорожной станции Кингс-Линн. Она предстала перед британцами в пальто цвета "кэмел", однако особенностью стал платок от Burberry вместо традиционной шляпки.



Королева Елизавета в платке от Burberry / Instagram / @ hm.queenelizabeth