Кого признали самой красивой женщиной в мире по версии People

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Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер / www.gettyimages.com

Бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер, которая является успешной актрисой, продюсером а также мамой троих детей, была признана самой красивой женщиной в мире по версии популярного журнала People.

Поэтому Гарнер украсила обложку нового выпуска глянца. Об этом пишет на сайте издания People.

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В интервью Дженнифер откровенно призналась, что в детстве не считала себя красивой и не слышала комплиментов относительно внешности от родителей. Также актриса рассказала, что чаще всего она одевается просто и комфортно, отдавая предпочтение джинсам и кроссовкам. По ее словам, после торжественных мероприятий дети просят смыть косметику и переодеться.

"И я считаю это комплиментом. Они просто хотят видеть во мне маму", – добавила она.

К слову, также в список самых красивых попали актрисы Приянка Чопра, Бри Ларсон, Камила Кабельо и другие.

Дженніфер Гарнер
Дженнифер Гарнер / People

 

Кто такой Дженнифер Гарнер?
Американская актриса, которая известна по роли в сериале "Шпионка", а также по фильмам "Электра", "Джуно", "Из 13 в 30". Она воспитывает троих детей: 13-летняя Вайолет, 10-летняя Серафина и семилетний сын Сэмюэл, которых родила от Бена Аффлека. С актером Дженнифер разошлась в 2015 году. Официально развод был оформлен в ноябре 2018 года.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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