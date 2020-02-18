Кого вы видите победителем в финале Нацотбора Евровидения-2020: опрос

Одно из самых громких событий года – финал Национального отбора Евровидения в Украине – уже состоится в эту субботу, 22 февраля. В последний этап конкурса попали шесть исполнителей и групп, поэтому кто из них победит и представит Украину в Роттердаме – зависит от вас и звездных судей!

После двух ярких полуфиналов отбора на Евровидение-2020 в финал конкурса попали следующие исполнители: KRUTЬ, JERRY HEIL, GO_A, DAVID AXELROD, KHAYAT і TVORCHI. Именно в таком порядке они еще раз представят свои выступления в финале и поборются за победу, чтобы поехать в Роттердам, Нидерланды уже в мае этого года.

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Выступления будут оценивать звездные судьи: Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов. Именно им будет принадлежать 50% голосов за фаворитов. Остальные 50% результата будут зависеть от зрителей, но в случае спорных ситуаций больший вес будут иметь голоса поклонников.

Поэтому за кого вы будете болеть в финале Нацотбора или отдадите свой голос – выбирайте в опросе.