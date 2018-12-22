Кольцо на безымянном пальце: Кайли Дженнер принимает поздравления с помолвкой

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Кайли Дженнер засветила кольцо на безымянном пальце
Кайли Дженнер засветила кольцо на безымянном пальце / Instagram/ @kyliejennerationn

Новость о возможной помолвке молодых родителей всколыхнула сеть еще в начале декабря, однако официального подтверждения Кайли Дженнер и Трэвис Скотт не предоставили. Однако последний выход 21-летней модели в мир снова вызвал шквал эмоций и поздравлений от ее поклонников. На безымянном пальце левой руки у нее виднелось новое кольцо.

В начале декабря в сети обсуждали Insta-stories 21-летней Кайли Дженнер. Она опубликовала фотографию с 26-летним Трэвисом Скоттом, а над ними вставила эмоджи в виде кольца. Однако после обнародования снимка прошел уже месяц, а звездная пара так и не подтвердила помолвку.

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На этот раз "фолловеры" Кайли Дженнер оперативно среагировали на ее новые фотографии в Instagram. Молодая мама опубликовала снимки вечернего "лука" в роскошном мини-платье. Она вместе с подругой посетили вечеринку накануне Рождества, которая проходила в Лос-Анджелесе. Для светского мероприятия она выбрала эффектное асимметричное платье, левый рукав которого был украшен перьями. В руке бизнесвумен была золотая сумочка, а дополнили ее образ туфли-лодочки на каблуке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Однако не вечерний наряд поразил поклонников 21-летней Кайли, а ее аксессуары. На безымянном пальце левой руки модели виднелось новое кольцо. Поклонники начали поздравлять ее с этой радостной новостью, однако ни на одно поздравление Кайли пока что не ответила. А ее избранник и отец ребенка Трэвис Скотт недавно давал интервью журналу Rolling Stone, в котором признался, что Кайли Дженнер главная женщина его жизни и он планирует на ней жениться, однако пока что не придумал, как сделать предложение.

Кайлі Дженнер каблучка
Кайли Дженнер на вечеринке в Лос-Анджелесе / Instagram / @kyliejennerationn

Кайлі Дженнер каблучка
Кольцо, которое засветила Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejennerationn

Кайлі Дженнер
21-летняя модель засветила новое кольцо на безымянном пальце / Instagram / @ travkyliee

Теги: LifeStyle Мода Кайли Дженнер
Источник: 24 канал
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