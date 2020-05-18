В колготах без белья: Ким Кардашьян поразила подписчиков широкими бедрами

Американская светская дива Ким Кардашьян знает, как удивить свое инстаграм-сообщество. Звезда каждый раз публикует пикантные кадры в сети, а пока длится карантин – то делает пикантные кадры у себя дома.

39-летняя блогер опубликовала в своем инстаграме пикантное фото из любимой гардеробной, где часто делает эротические фотосессии. На новом снимке Ким засветила обнаженную интимную зону, которую решила прикрыть прозрачными черными колготками. На верх Кардашьян надела черный бюстгальтер, а завершила образ черными туфлями-лодочками. Свои волосы она собрала в лаконичный пучок, тем самым она еще лучше подчеркнула свою открытую шею и зону декольте.

К теме В купальнике и с гипсом: Кайя Гербер озадачила поклонников новым соблазнительным кадром

Звезда получила немало одобрительных комментариев и более 4 миллионов лайков. В подписи к фото Ким отметила, что весь день проводила в гардеробной примерки ее бельевого бренда SKIMS.

Еще фото звезда публиковала из гардеробной?

Одной из самых любимых локаций для фотосессии Ким является ее гардеробная. Именно там звезда уединяется, перебирает трендовые вещи и откладывает ненужные, а также демонстрирует фанатам свою фигуру в зеркалах комнаты. Предлагаем вам посмотреть ее самые горячие фотографии из гардеробной.