"Коли ховають молодих": Alyona Alyona посвятила песню 15-летнему Дане Дидику

Украинская реперша Alyona Alyona представила новый трек "Коли ховають молодих", который уже успел тронуть сеть. Артистка призналась, что на написание песни ее вдохновила история 15-летнего Дани Дидика, который погиб во время мирного шествия в Харькове.

Трагедия произошла 22 февраля 2015 года, когда в центре Харькова отмечали годовщину Революции Достоинства. Во время шествия Даниил Дидик был в числе активистов, которые "держали в колонне периметр": ребята охраняли людей внутри, так кака полицейского кордона было мало. Во главе колонны взорвался боеприпас, который унес жизни четырех человек. Самым молодым из них был 15-летний Даниил Дидик. Сейчас его именем называют турниры и школы, а известные музыканты создали проект в память о героическом украинском подростке. Присоединилась и реперша Alyona Alyona.

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Как-то ко мне обратился режиссер Руслан Горовой, который предложил мне написать трек, посвященный памяти юного 15-летнего парня Дани Дидика, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове, в феврале 2015 года. Узнав больше о его истории, я вспомнила, как много в своей жизни видела потерь и похорон. И самые болезненные среди них – похороны молодежи,

– поделилась Alyona Alyona.

В день пятой годовщины трагедии певица презентовала особую песню под названием "Коли ховають молодих". Alyona Alyona посвятила ее Дане Дидику и всем, кто ушел из жизни в юном возрасте.

"Трек "Коли ховають молодих" - это "ода памяти" всем юношам и девушкам, чьи смерти мне пришлось пережить и о которых мне довелось узнать. Это самое страшное и тяжелое, что может видеть мир. Эта песня – воспоминание о всех, чья жизнь оборвалась слишком рано", – добавила она.

Слушайте новую песню Alyona Alyona - "Коли ховають молодих": аудио

Alyona Alyona – "Коли ховають молодих": текст песни

Вони хотіли крил, жити з ними на землі

Розправлених вітрил на своєму кораблі

Підкорених вершин, прямих попадань у ціль

Але життя – відбиток із літер на муці

Вони хотіли крил, жити з ними на землі

Розправлених вітрил на своєму кораблі

Підкорених вершин, прямих попадань у ціль

Але життя – відбиток із літер на муці

Несуть молоді вінки, тільки ми не на Гавайях

І сказане колись знову сенсу набуває

В заплаканих очах все навколо замирає

Вони сягли небес і тепер їх вже не має

З собою забирають сподівання, надії матерів

А когось вдова чекає при надії у дворі

Маряться знайомі кроки, що ступають на поріг

Говорити щось погане про них – гріх

Вони хотіли жити би ще, хей

Хотіли проживати свої дні серед натовпу людей

Змінювати світ способом своїх ідей

Ми живемо собі далі, а отих нема ніде

Тільки літери, вдавлені в камінь

Вміщають в собі певний підсумок того життя

Там зображення – юне, щасливе, наповнене силами

Раптом пішло в небуття

Дайте повітря, дайте води

Коли ховають молодих

С криком у грудях всесвіт затих

Коли ховають молодих

Дайте повітря, дайте води

Коли ховають молодих

С криком у грудях всесвіт затих

Коли ховають молодих

Молодих, молодих

(Молодих, молодих)

Коли ховають молодих

(Жити би ще)

Молодих, молодих

(Ховають, ховають)

Всі бажання, мрії, сподівання – в яму

На сімейнім дереві гілки – в'януть

Лінія життя має в кінці – прямо

Піднімаю очі до гори – гляну

Чергова підніжка, ми на роздоріжжі

Хай життя мов книжка, а слова мов дріжжі

Виростуть і стануть селами й містами

Тим словесний танець, кого нема з нами

Знаю, що нас нагинають і нас заривають

В землі нас чека новосілля

Хай з нами роблять що хочуть, вони ж бо не знають

Що наші тіла – то насіння

Знаю, що нас нагинають і нас заривають

В землі нас чека новосілля

Хай з нами роблять що хочуть, вони ж бо не знають

Що наші тіла – то насіння

Дайте повітря, дайте води

Коли ховають молодих

С криком у грудях всесвіт затих

Коли ховають молодих

Дайте повітря, дайте води

Коли ховають молодих

С криком у грудях всесвіт затих

Коли ховають молодих