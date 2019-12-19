Колин Ферт подал на развод из-за измены любимой, – СМИ

Знаменитый британский актер Колин Ферт в 59 лет подал документы на развод. Инсайдеры западных СМИ утверждают, что такое внезапное решение он принял после того, как узнал, что его 50-летняя жена Ливия Джуджолли имеет любовника.

Резонансная новость о разрыве голливудской пары распространилась 14 декабря. Представители Колина Ферта подтвердили слухи о разводе, однако отказались давать комментарии относительно этого и рассекречивать причины такого решения. А вот инсайдеры журнала People убеждены: пара разводится из-за измены Ливии Джуджолли.

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В 2018 году стало известно, что жена Колина Ферта имела роман с итальянским журналистом Марко Бранкаччи. Ливия несколько раз встречалась с мужчиной в 2015 и 2016 годах, когда актер был на съемках очередного телепроекта. В течение года супруги пытались сохранить крепкий брак, однако Колин Ферт все же не смог простить измены.

Они так и не смогли пережить это. Независимо от решения остаться вместе после измены, ничто не могло стереть из памяти Колина измену жены. У них действительно были очень крепкие семейные отношения, которые они хотели спасти изо всех сил, но пришло время двигаться дальше,

– рассказал инсайдер.

Что известно о браке Колина Ферта?

Колин Ферт и Ливия Джоджулли в течение 22 лет были образцом крепких отношений в Голливуде. Однако в 2018-м их идиллия нарушилась, когда мир узнал, что жена актера имела роман с журналистом. Ливия тогда подала в суд на бывшего любовника, заявив, что страдает от его преследований.



Все ожидали, что Колин Ферт сразу же расстанется с предательницей. Однако этого не произошло, а актер даже с сочувствием ответил на письмо Марка Бранкаччи, который прислал ему совместное фото с Ливией Джоджулли. В СМИ подозревали, что общие дети супругов повлияли на решение Ферта, однако уже через год после скандала он все же решил разорвать отношения с женой.