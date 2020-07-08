Все киноманы привыкли видеть Тома Круза в роли бесстрашного героя, который готов защитить свою избранницу в любой ситуации. Однако сам актер не так доблестен на съемочной площадке. По крайней мере, в этом убеждает его коллега Тэнди Ньютон.

Актриса играла девушку Тома Круза в фильме "Миссия невыполнима 2". И этот опыт был для нее ужасным, о чем Тэнди Ньютон рассказала в интервью Vulture.

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Съемки проходили в 2000 году, когда Том Круз благодаря шпионской франшизе был топ-звездой Голливуда. Именно поэтому актер был слишком придирчивым к каждой сцене, особенно, если в ней играл не сам, а его коллеги по ленте. Такое давление и чрезмерную требовательность Тэнди Ньютон называет кошмаром.

Я была напуганной. Он всегда доминировал над людьми, хоть и очень старался быть хорошим. Но это давление, это был кошмар. Он много на себя берет,

– рассказала Тэнди Ньютон.

Том Круз и Тэнди Ньютон в фильме "Миссия невыполнима 2" / Фото WallPaper

Актриса вспомнила самый ужасный момент сотрудничества с Томом Крузом. Речь шла о сцене на балконе, когда у Тэнди Ньютон был больше диалог, чем у ее дотошного коллеги. Это настолько возмутило Тома Круза, что он просто посреди съемок упорно давал советы по игре и предлагал режиссеру внести изменения в сценарий.

"Том был недоволен тем, что я делала, потому что у меня были более острые реплики. И он был настолько разочарован необходимостью объяснять и объяснять мне, как надо говорить: "Позвольте мне просто это сделать. Давайте просто репетировать на камеру", – вспомнила актриса.

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И на следующий день после травли Тэнди Ньютон получила звонок от коллеги. Однако Том Круз и не думал извиняться за свое поведение, а сообщил, что сцену нужно переснять, потому что все вышло не очень убедительно. Преодолеть страх и булинг актрисе помогли советы друга, поэтому Тэнди Ньютон пришла на съемки уверенной, что благодаря своему таланту получила эту роль.

"Когда мы повторно снимали сцену, я вошла туда и просто показала все, на что способна. Я поняла, чего он хотел. Он просто хотел альфа-самку. И я сделала все, что могла. Это не лучший способ получить хорошие кадры", – добавила она.

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"Миссия невыполнима 2" вышла в прокат в 2000 году и наделала немало шума. Проект с Томом Крузом настолько понравился зрителям, что его решили не закрывать. Сейчас в Великобритании идут съемки 7 части франшизы, которая выйдет на большой экран уже в 2021 году.