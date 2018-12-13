Колоритно: "Пиккардийская Терция" презентовала клип на песню "Маланка"

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"Пиккардийская Терция" презентовала клип на песню "Маланка"
"Пиккардийская Терция" презентовала клип на песню "Маланка" / Скриншот из видео

Вокальная формация "Пиккардийская Терция" презентовала новое яркое лирическое видео на народную песню "Маланка".

Видеоклип опубликован накануне зимнего концертного тура на официальном YouTube-канале группы.

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Песня "Маланка" вошла в последний альбом коллектива "Лети...", релиз которого состоялся в прошлом году.

Как известно, тур "Пиккардийской Терции" будет состоять из двух частей: до Нового года в городах Западной Украины будет презентована концертная программа "Лучшее", а во время рождественских праздников, в частности во Львове 8 января и в Киеве 19 января, – рождественская программа.

Смотрите видеоклип группы "Пиккардийская Терция" на песню "Маланка":

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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