Колоритно: "Пиккардийская Терция" презентовала клип на песню "Маланка"
Вокальная формация "Пиккардийская Терция" презентовала новое яркое лирическое видео на народную песню "Маланка".
Видеоклип опубликован накануне зимнего концертного тура на официальном YouTube-канале группы.
Читайте также: В стиле The Rolling Stones: украинская группа Fontaliza презентовала видео из газетных заголовков
Песня "Маланка" вошла в последний альбом коллектива "Лети...", релиз которого состоялся в прошлом году.
Как известно, тур "Пиккардийской Терции" будет состоять из двух частей: до Нового года в городах Западной Украины будет презентована концертная программа "Лучшее", а во время рождественских праздников, в частности во Львове 8 января и в Киеве 19 января, – рождественская программа.
Смотрите видеоклип группы "Пиккардийская Терция" на песню "Маланка":
Выбор редакции
-
Мы очень много смеялись, – актеры комедии "Я, Ты, Он, Она" поделились воспоминаниями о съемкахсегодня , 15:57
-
Роулинг, Браун и Кинг: в Forbes назвали топ-11 самых высокооплачиваемых писателей 2018 годасегодня , 11:49
-
Пикантные сцены и признания: актеры фильма "Секс и ничего личного" рассказали детали съемок12 декабря , 19:35