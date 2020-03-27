Колумбийская актриса София Вергара показала страстное фото со времен начала своей карьеры

47-летняя звезда экранов София Вергара редко радует своих поклонников соблазнительными фото в блоге в Инстаграме. Но во время карантина она стала не первой, кто решил вспомнить молодость и показать результат пикантной фотосессии в Майами.

На архивной фотографии актриса одета в сексуальное кружевное бюстье черного цвета, которое прекрасно подчеркнуло ее грудь и талию. Натуральные белокурые волосы нежно тянутся вдоль спину, а руки были подняты вверх для выразительной зоны декольте. Нежный макияж и проницательный взгляд очаровали фанатов Софии.

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София Вергара в молодости / Instagram / @sofiavergara

В подписи к фотографии женщина призналась, что снимок был сделан еще в 2000 году в Майами. Тогда же актрисе было 27 лет, а ее карьера только начиналась. Известно, что Вергара была звездой не одного десятка фильмов и сериалов, самые известные из них – "Американская семейка", "Аферисты поневоле", "Повар на колесах" и другие. Она также часто была ведущей на различных шоу. Сейчас она является одной из судей шоу "Америка ищет таланты", которое из-за вспышки коронавируса прекратило съемки.