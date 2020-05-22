Самые интересные комедии Одесского кинофестиваля, которые доступны онлайн

Из-за пандемии коронавируса организаторы масштабных культурных событий адаптируются к новым реалиям. Так, представители Одесского кинофестиваля опубликовали лучшие иностранные киноработы, которые претендовали на награду. Что стоит посмотреть на выходных – узнавали журналисты 24 канала.

Недавно организаторы Одесского международного кинофестиваля сообщили, что в 2020 году он состоится осенью и в онлайн-формате. Команда уже работает над программой, так как они получили очень много заявок от производителей фильмов со всего мира.

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Это будет уникальная возможность посмотреть новинки кино в виртуальном кинотеатре и присоединиться к обсуждениям фильмов с их создателями. А пока киноманы ждут будущего фестиваля, организаторы совместно с платформой Takflix запустили спецпроект, в рамках которого до 15 августа открыли доступ к фильмам, которые в предыдущие годы побеждали и принимали участие в международной конкурсной программе Одесского международного кинофестиваля. Стоимость просмотра составит 60 гривен, доступ к фильму предоставляется на 3 дня.

В целом на ресурсе можно посмотреть 10 фестивальных хитов. Три из них журналисты 24 канала рекомендуют посмотреть каждому.

"Человек, который купил Луну" (2018)

Страна: Италия, Аргентина

Режиссер – Паоло Зукка

Рейтинг фильма на IMDb – 6,5

Кинолента рассказывает о рыбаке, который ради любимой девушки готов на все, даже купить Луну. И юридически ему это удалось! Новость о потере небесного светила сильно обеспокоила власть, и чиновники отправили на остров Сардиния тайного агента, который должен расследовать это странное дело. С этого и начались забавные приключения.

Смотрите трейлер к фильму "Человек, который купил Луну": видео

"Ни пуха, ни праха" (2015)

Страна: Велкобритания

Режиссер – Чания Баттон

Рейтинг фильма на IMDb – 7,0

В центре сюжета этой комедии – веселый и задорный молодой парень Дэн, который внезапно умирает от болезни. В день похорон его родители передают двум его подругам флешку, на которой парень подробно рассказывает, что должны сделать девушки с его прахом. Как следствие – потеря близкого друга превращается в увлекательное путешествие по Великобритании.

Фильм "Ни пуха, ни праха" ярко демонстрирует, что иногда конец – это начало нового пути.

Смотрите трейлер к фильму "Ни пуха, ни праха": видео

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"Хрусталь" (2018)

Страна: Беларусь

Режиссер – Дарья Жук

Рейтинг фильма на IMDb – 6,9

Без сомнений, фильм "Хрусталь" от режиссера Дарьи Жук достоин внимания киноманов. События киноленты разворачиваются в 90-х годах в Беларуси. Главная героиня – диджейка Эвелина – неординарная личность, которая мечтает улететь в Чикаго, где зародился ее любимый музыкальный стиль хаус. В очереди в посольство она узнает, что может не получить визу без справки с места работы. В документах Веля указывает вымышленный номер телефона, а впоследствии отправляется на поиски его владельцев, так как опасается, что сотрудники посольства могут позвонить и проверить указанную в анкете информацию. Девушка едет из Минска в провинциальный городок, находит владельцев телефонного номера, которые как раз готовятся к свадьбе. Здесь мечтательница Веля сталкивается с постсоветской реальностью, которая каждый раз опускает ее из заоблачного мира на землю.

Смотрите трейлер к фильму "Хрусталь": видео

В 10-ку фильмов Одесского кинофестиваля, которые опубликовали онлайн, также вошли:

"А потом мы танцевали" (2019, Швеция)

"Монос" ("Обезьяны") (2019, Колумбия, США)

"Здесь был Саша" (2018, Литва)

"Приют" (2018, Франция, Германия)

"Потому что мы мужики" (2019, Норвегия)

"Жалость" (2018, Греция)

"Лето 1993-го" (2017, Берлин)

Что стоит посмотреть на выходных: смотрите сюжет 24 канала