Украинские комедии для хорошего настроения: лучшая подборка

Украинские комедийные фильмы выделяются на фоне иностранных кинокомедий своими нестандартными и странными ситуациями, в которые часто попадают герои. Если вам кажется, что зарубежные фильмы не имеют ничего общего с реальной жизнью, а их шутки не всегда нам понятны, то украинские комедии погрузят вас в реальную жизнь и подарят хорошее настроение.

Редакция LifeStyle 24 выбрала пятерку смешных и оригинальных комедий, в которых снялись известные звезды шоу-бизнеса.

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"DZIDZIO Контрабас" (2017)

"Dzidzio Контрабас" – это комедия Олега Борщевского с известным певцом Михаилом Фомой в главной роли. По сюжету ленты, мама присылает Dzidzio деньги из Португалии, а он делает вид, что строит дом, однако на самом деле все мамины деньги вкладывает в свою артистическую карьеру, которая с треском провалилась.

Тогда троица друзей решают заняться другим делом. Им приходит в голову идея с провернуть незаконную сделку с сигаретами на границе. А все потому, что главный герой должен одном бизнесмену три тысячи долларов. По дороге они встречают девушку, которая немного добавляет им перчинки в план. В комедии смешан криминал, большие деньги, погони и любовный треугольник.

Смотрите трейлер комедии "Dzidzio Контрабас": видео

"Я, Ты, Он, Она" (2018)

Развлекательная студия "Квартал 95" выпустила романтическую комедию "Я, ты, он, она". В главных ролях сыграли Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, певица Надя Дорофеева и литовская актриса Агне Грудите.

По сюжету комедии, супружеская пара главных героев переживает нелегкий период в отношениях, они готовы даже расстаться. Однако судья не дает им согласия, так как пара должна прожить вместе испытательный срок. И именно в этот месяц герои попадают в неожиданные и курьезные ситуации, которые могут изменить их судьбу.

Смотрите трейлер комедии "Я, Ты, Он, Она": видео

"DZIDZIO Первый раз" (2018)

"DZIDZIO Первый раз" – это украинская комедия о романтических приключениях Dzidzio. Певец также выступил в роли режиссера, продюсера и написал саундтрек к фильму.

Начинается фильм с того, что Dzidzio летит к маме в Португалию. Но довольно странно было бы, если бы он успел на самолет. Опоздав на рейс, Dzidzio чувствует, что у него не все в порядке со здоровьем и попадает в больницу. Там взрослый 35-летний мужчина кое-что узнает у врача-уролога. Он скрывает от всех очень деликатный секрет.

Этот секрет становится для него большой проблемой и помочь ему в этом может только девушка. И вот в село приезжает прекрасная девушка Квитка, который очень сильно западает в душу главному герою.

Смотрите трейлер комедии "Dzidzio Первый раз": видео

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"Секс и ничего личного" (2018)

В центре сюжета романтической кинокомедии "Секс и ничего личного" – главный герой Сергей, девушка которого презирает его как мужчину. Поссорившись с ней из-за недоразумения интимного характера, Сергей едет к другу в Прагу. Друг быстро пораскинув мозгами, начинает знакомить Сергея с ночной жизнью.

Сергей настолько погрузился в эту атмосферу, однажды заводит знакомство со стриптизершей Дианой. Она берется за его сексуальную жизнь, а он в нее влюбляется. Но счастливый хеппи-энд ставится на паузу, ведь в Прагу приезжает ревнивая девушка Сергея.

Смотрите трейлер комедии "Секс и ничего личного": видео

"Свингеры 2" (2019)

"Свингеры 2" является продолжением первой части комедийной мелодрамы. Во второй части фильма один из главных героев страдает от мужской импотенции. А его жена Илона ищет способы спасения ситуации, выбирая достаточно нестандартные методы. Диапазон фантазии Илоны безграничен: от ролевых игр до уроков у секс-гуру.

Во второй части фильма главные роли сыграли Оля Полякова, Михаил Кукуюк, Вячеслав Довженко, Дарья Астафьева, Анна Саливанчук и Алексей Вертинский. В продолжении пикантной истории появились Дзидзьо и Монро.

Смотрите трейлер комедии "Свингеры 2": видео