5 комедий с Эдди Мерфи, которые больше всего понравились зрителям

3 апреля день рождения празднует гениальный актер Эдди Мерфи. В 2020-м ему исполнилось 59 лет. По такому случаю журналисты LifeStyle 24 подобрали 5 комедий, которые уже давно оценили киноманы.

Эдди Мерфи родился не в богатой семье. Его мама Лилиан работала оператором телефонной сети, а отец Чарльз – полицейским и начинающим актером голливуда. Следовательно, никто и подозревать не мог, что Эдди Мерфи станет одним из самых известных актеров мира.

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Начинал он карьеру как юморист. Еще в 15 лет Эдди Мэрфи написал десятки стендапов, с которыми с легкостью покорял сцену. Поэтому и комедийные роли ему даются очень легко.

В день рождения гениального Эдди Мерфи журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какие роли его сторонники считают наиболее успешными. Список составили благодаря глобальному агрегатору Rotten Tomatoes.

"Полицейский из Беверли-Хиллз" (Beverly Hills Cop)

Год выхода – 1984, 1987, 1994

Рейтинг IMDb – 7,3

Актеры: Эдди Мерфи, Джадж Райнхольд, Джон Эштон, Ронни Кокс, Стивен Беркофф, Джеймс Руссо, Джонатан Бенкс, Стивен Эллиотт, Гілберт Р.

По сюжету, полицейский Аксель Фоули из Детройта отправляется в Беверли-Хиллз, чтобы найти убийцу своего лучшего друга. Однако там гостю не рады, поэтому главного героя, которого сыграл Эдди Мерфи ждет немало сюрпризов.



Эдди Мерфи: лучшие комедии/ IMDb

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"Поездка в Америку" (Coming to America)

Год выхода – 1988

Рейтинг IMDb – 7,0

Актеры: Эдди Мерфи, Сэмюэл Л. Джексон, Кьюба Гудинг мл., Джеймс Эрл Джонс, Эрик Ла Саль

Принц богатой африканской страны Замунди Аким (Эдди Мерфи) не хочет жениться на девушке, родители которой уже договорились о браке. Он отправляется в Нью-Йорк в поисках строптивой избранницы, которая имеет свое мнение и знает себе цену. В путешествие принц берет своего друга и слугу Сэмми. Чтобы выглядеть как все американцы, они меняют роскошные костюмы и мех на обычную спортивную одежду. От приключений принца немало киноманов не сдерживали смеха.

На декабрь 2020 года запланирована премьера второй части фильма. Авторы проекта решили показать зрителям, как изменилась жизнь Акима в подготовке к престолу.



"Поездка в Америку" с Эдди Мерфи / Кинопоиск

"Доктор Дулитл" (Д Dolittle)

Год выхода – 1998

Рейтинг IMDb – 5,4

Актеры: Эдди Мерфи, Оззи Дэвис, Оливер Плэтт, Питер Бойл, Ричард Шифф, Джеффри Тэмбор, Кайла Прэтт, Крис Рок, Джон Легуизамо, Пол Рубенс, Пол Джаматти, Прюитт Тейлор Винс

Актер Эдди Мерфи надолго будет ассоциироваться с его культовой ролью Доктора Дулитла. По сюжету, еще в детстве главный герой умел говорить с животными. Однако этому чудаковатому умению его отучил отец. И во взрослой жизни Дулитл случайно сбивает собаку и начинает снова слышать голоса животных.



Эдди Мерфи в фильме "Доктор Дулитл"

"Как обокрасть небоскреб" (Tower Heist)

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 6,2

Актеры: Бен Стиллер, Эдди Мерфи, Кейси Аффлек, Мэттью Бродерик, Алан Алда, Теа Леони, Майкл Пенья, Дэйв Шапелл, Габури "Гэбби" Сидибе, Чарльз К. Мерфи

Главному герою Джошу Ковачу не повезло: он попал в аферу финансиста, который живет на последнем этаже элитного небоскреба. Чтобы вернуть потерянные деньги, он с друзьями организует кражу со взломом. Однако им одним не справиться, поэтому мужчины приглашают в команду опытного преступника.

Смотрите анонс к фильму "Как украсть небоскреб": видео

"Тысяча слов" (A Thousand Words)

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 5,9

Актеры: Эдди Мерфи, Клифф Кертис, Кларк Дьюк, Керри Вашингтон, Эллисон Дженни, Эмануэл Регсдейл, Джилл Бейси, Грег Коллинз, Роберт Лекванг, Майкл Дж. Уилкинсон

Лучший литературный агент Джек МакКол слишком много говорит и дает обещания, не думая их выполнять. Он берется за публикацию книги индийского гуру Сиджея и получает от него подарок – загадочное дерево. Ежедневно с растения опадают листья от каждого произнесенного слова. Когда же не останется листьев, Джек распрощается с жизнью. И как общаться без слов – Эдди Мерфи прекрасно показал в фильме.

Смотрите трейлер к комедии "Тысяча слов": видео