Стриминговая компания HBO Europe впервые за историю существования опубликует украинский фильм "Мої думки тихі". Комедия уже покорила отечественных киноманов и критиков, поэтому ее увидят и европейцы.

Об этом авторы проекта объявили на фейсбук-странице фильма. Релиз комедии на HBO Europe запланирован на осень 2020 года. Именно тогда украинскую комедию "Мои мысли тихие" смогут посмотреть европейские киноманы, а о приключениях героев Ирмы Витовской и Андрея Лидаговского заговорят за рубежом.

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Теперь это не просто первый украинский фильм о высоком "чуваке", но и первый украинский фильм который может лепить логотип HBO на все свои картинки и постеры,

– отметили представители фильма.

"Мої думки тихі" появится на HBO Europe / Фото Facebook / @MyThoughtsAreSilent

Что известно о комедии "Мої думки тихі"

Фильм "Мої думки тихі" стал полнометражным дебютом талантливого режиссера Антонио Лукича. Впервые комедию посмотрели в рамках Одесского международного кинофестиваля, где картина получила сразу несколько наград от зрителей и критиков. Поэтому уже тогда успех комедии "Мої думки тихі" уже был прогнозируемый. Впоследствии лента получила "Золотые Дзиги" и награды международных кинофестивалей, в частности, в Карловых Варах.

По сюжету, молодой звукорежиссер Вадим наконец получает шанс покинуть Киев и эмигрировать в Канаду. Но для этого ему нужно записать звуки карпатских животных. Стремление поехать из "неудобной Украины" настолько сильное, что главный герой готов выполнить все условия. И все могло бы быть обычной работой для Вадима, если бы в путешествие с ним не отправилась его мама.

Премьера фильма в кинотеатрах состоялась 16 января 2020 года. За время проката более 100 тысяч киноманов просмотрели комедию "Мої думки тихі" и дали ленте немало лестных отзывов.

Смотрите трейлер к фильму "Мої думки тихі": видео