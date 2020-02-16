Комедийная актриса Аманда Байнс объявила о помолвке: первое фото влюбленных

Голливудская актриса Аманда Байнс, наиболее известная по комедиям "Она – парень" и "Любовь на острове", выходит замуж. 33-летняя звезда опубликовала на инстаграм-странице первое фото с таинственным избранником.

Как известно, актриса Аманда Байнс в течение многих лет не афишировала свою личную жизнь. Звезда избегала светских мероприятий и не публиковала никаких сообщений в сети. Причиной стала наркозависимость Аманды, которую она лечила в реабилитационных центрах. И, закончив очередной курс, актриса наконец решила вернуться к публичной жизни.

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На инстаграм-странице она объявила, что помолвлена. Аманда Байнс сфотографировала кольцо, которое подарил ее возлюбленный. К фотографии перстня с большим камнем она написала: "Помолвлена с любовью всей моей жизни".

Такое фото вызвало немалое обсуждение в сети. В комментариях к сообщению немало поклонников Аманды Байнс написали поздравление, а вот хейтеры усомнились в правдивости заявления актрисы. Именно это заставило звезду опубликовать первое совместное фото с любимым. Сейчас Аманда Байнс решила не рассекречивать имени своего избранника, видимо, оберегая его от излишнего внимания общественности.

Однако не только заявление о помолвке поразило поклонников. Аманда Байнс показала свой новый имидж, который несколько шокировал сеть. На кадрах актриса предстала с черными волосами и с татуировкой в виде сердца, которое она сделала на правой щеке. Кроме этого, актриса носит пирсинг в носу, который придает ее облику брутальности.

Как известно, Аманда Байнс снискала мировую славу в подростковом возрасте. Начинала она карьеру в 13 лет, когда начала вести собственную телепрограмму "Шоу Аманды". Однако украинцам она более известна участием в популярных комедиях, в частности, "Чего хочет девушка", "Любовь на острове", "Она – мужчина", "Сидни Вайт", "Легкомысленная я".

Однако популярность и работа в Голливуде пагубно отразился на жизни Аманды Байнс. В конце 2000-х актриса имела зависимость от алкоголя и наркотиков. Именно поэтому ее перестали приглашать на съемки и отменили несколько перспективных контрактов. В то же время у звезды начались проблемы с законом, ведь Аманда Байнс спровоцировала несколько ДТП и имела условный срок заключения в течение 3 лет. До 2019 года она проходила курс лечения в реабилитационном центре.