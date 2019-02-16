Комментарий Сергея Притулы на Нацотборе Евровидение-2019 обернулся скандалом: неожиданные детали

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Сергей Притула на Национальном отборе на Евровидение-2019
Сергей Притула на Национальном отборе на Евровидение-2019 / glamurchik.tochka.net

Второй полуфинал Национального отбора Евровидение-2019 отметился несколькими скандалами в сети. В частности, шквал комментариев вызвал комментарий телеведущего Сергея Притулы относительно одежды певца KHAYAT (настоящее имя – Андрей Хаят).

Артист вышел на сцену Национального отбора в наряде, который напоминал халат. В такой одежде KHAYAT презентовал свою песню Ever, которая соединила фольклорные мотивы с электронной музыкой.

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По традиции, после эффектного номера с артистом пообщался ведущий шоу Сергей Притула. Шоумен вспомнил историю с избиением KHAYAT в Киеве, остроумно соединив инцидент с образом певца.

Если вы так одеваетесь в метро, ​​то неудивительно, что вас избили!
– пошутил Сергей Притула.

Однако такая шутка развеселила не всех. В сети хейтеры осудили слова Сергея Притулы. К ним присоединился и журналист известного телеканала Дмитрий Фурдак, который назвал Притулу гомофобом.

"Считаю, Сергей Притула должен извиниться за свое открытое оправдание и неосуждение насилия в отношении людей, "которые выглядят не так, как все". Ведущий Национального отбора на Евровидение высказался низко, как гопник... Это недопустимо!" – заявил журналист.

Ответ Сергея Притулы не заставил себя ждать. Под сообщением артист разместил видео, в котором обратил внимание представителя СМИ на работу телеканала, где он работает.

Дмитрий, вы работаете на канале, на котором очень "постебались" над Зианджей. Не помню, чтобы вы требовали от своего руководства извинений. Это во-первых. Во-вторых, я тут посмотрел ваши профили, вы такие все сладкие собрались, между собой там стрекочете, чего же вы меня тегаете?
– заявил Сергей Притула.

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Многие пользователи сети поддержали телеведущего и отметили, что не стоит вводить какие-то ограничения в этот проект, другие – поддержали журналиста, добавив, что шутка Сергея Притулы была неуместной.

Отметим, что по голосованию телезрителей и звездного жюри, KHAYAT все же не попал в финал Национального отбора. Зато за возможность представлять страну на Евровидении-2019 поборются Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO, ANNA MARIA, Freedom-jazz, KAZKA. К последней группе было немало комментариев: люди раскритиковали вокальные данные певицы Александры Зарицкой и даже создали флешмоб #NOKAZKA.

 

 

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Теги: LifeStyle Евровидение 2019 Скандал Сергей Притула
Источник: 24 Канал
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