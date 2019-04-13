Компания Disney открывает подписку на собственный сервис с мультфильмами и кинолентами

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Disney открывает подписку на собственный сервис
Disney открывает подписку на собственный сервис / www.techhive.com

Представители одной из самых популярных кинокомпаний мира сообщили радостную новость для любителей творений от Walt Disney. Вскоре организация откроет доступ к сервису Disney Plus за доступную оплату.

О стремительном развитии Disney представители масштабной организации сообщили в начале февраля. Тогда стало известно, что компания намерена вложить 500 миллионов долларов в производство контента для своего потокового сервиса. А на днях на сайте издания The Verge сообщили о том, что улучшения скоро станут доступными.

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На стриминговом сервисе Disney Plus, который можно будет подсоединить к мобильным телефонам, смарт-телевизорам и таким устройствам как игровые приставки, будет представлено немало новинок от компании.

В свободном доступе будут мультфильмы, кинокартины, творения от Pixar, ленты Marvel Studios, National Geographic, а также новые проекты от Disney. Такое удовольствие обойдется в 6,99 доллара/месяц или 70 долларов/год. Получить подписку можно будет уже в ноябре 2019 года.

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Теги: LifeStyle Кино Голливуд
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