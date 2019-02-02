Компания Disney вложит 500 миллионов долларов в развитие своего сервиса: детали

Американская кинокомпания Walt Disney Pictures является одной из лучших уже почти сотню лет. Однако время идет, технологии меняются и для того, чтобы оставаться лучшими, обязательно нужно совершенствоваться. Поэтому руководство Disney решило потратить бешеные деньги на оригинальный контент.

Около 500 миллионов долларов компания Walt Disney Pictures потратит на производство оригинального контента для своего потокового сервиса. Как сообщает иностранное издание Variety, новая платформа будет называться Disney Plus и будет запущена еще в 2019 году.

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В источнике также отметили, что на контент Disney тратит больше всех других компаний. Общая сумма, которую они планируют потратить на производство всех типов контента в 2019 году, составляет 23,8 миллиарда долларов.

Пока что никакой кинокомпании не удалось опередить Disney в инвестировании в свое развитие. Близкими к ним по расходам являются корпорация AT&T. В 2019 году они намерены вложить в себя около 14 миллиардов долларов. Примерно такое же количество денег, как AT&T, тратит кинокомпания Netflix.