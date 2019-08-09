Компания Disney вновь взялась за съемки римейка культового мультфильма "Леди и Бродяга"

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"Леди и Бродяга"
"Леди и Бродяга" / Фото из открытых источников

Похоже, что представители компании Disney не на шутку увлеклись совершенствованием своих предыдущих популярных работ. Так, в скором времени на большой экран выйдет адаптация еще одного любимого мультфильма старших поколений "Леди и Бродяга".

За последние несколько лет киноадаптации известных фильмов и анимационных картин получили большую популярность. Так, недавно Disney презентовал римейк "Короля Льва", который собрал немалые суммы в прокате за рекордно малый отрезок времени. А уже вскоре, как сообщает издание People, кинокомпания снова представит новую работу.

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Под прицелом оказался мультфильм "Леди и Бродяга", премьера которого состоялась еще в 1955 году. Как отмечается в источнике, создатели будущей картины уже выбрали актеров для главных ролей. Так, Бродягу будет озвучивать Джастин Теру, а роль Леди досталась Тессе Томпсон.

Леді та Будько
Джастин Теру озвучит Бродягу в новом римейке / Фото People 


Тесса Томпсон озвучит Леди в новом римейке / Фото People
 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Кино
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