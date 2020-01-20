Компания Netflix планирует потратить рекордную сумму на производство контента в 2020 году

Ни одна из компаний, которая работает в области киноиндустрии, не жалеет финансов на продвижение своего контента, ведь инвестиции – это вложение в результат. Так, в 2019 году киногигант Netflix покорял новые вершины и удивлял своими проектами. Однако на 2020 год у представителей потокового сервиса еще больше планов.

Напомним, что компания Netflix стала триумфатором среди номинантов на "Оскар-2020". В целом количество номинаций достигла цифры 24, которая является первым рекордом для сервиса за всю историю его существования. Вероятно, именно это мотивировало представителей Netflix вложить в работу в 2020 году еще больше денег.

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Как сообщает издание Variety, в 2019 году на производство контента компания потратила 15,3 миллиарда долларов, общая продолжительность которого превысила 802 часа. А в 2020 году представители Netflix намерены вложить в создание сериалов и фильмов еще большую сумму. Размер инвестиции составит 17,3 миллиарда долларов.

Что самое интересное, сумма станет рекордной не только для платформы Netflix, но и превзойдет вложения других киногигантов. К примеру, Disney+ и HBO Max, которые являются главными конкурентами Netflix, тратят гораздо меньше средств на производство контента.