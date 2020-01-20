24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Компания Netflix планирует потратить рекордную сумму на производство контента в 2020 году

8 Читати новину українською
Netflix

Ни одна из компаний, которая работает в области киноиндустрии, не жалеет финансов на продвижение своего контента, ведь инвестиции – это вложение в результат. Так, в 2019 году киногигант Netflix покорял новые вершины и удивлял своими проектами. Однако на 2020 год у представителей потокового сервиса еще больше планов.

Напомним, что компания Netflix стала триумфатором среди номинантов на "Оскар-2020". В целом количество номинаций достигла цифры 24, которая является первым рекордом для сервиса за всю историю его существования. Вероятно, именно это мотивировало представителей Netflix вложить в работу в 2020 году еще больше денег.

Кстати, 5 сериалов от Netflix, которые вышли в 2019 году: интересная подборка для вечернего просмотра

Как сообщает издание Variety, в 2019 году на производство контента компания потратила 15,3 миллиарда долларов, общая продолжительность которого превысила 802 часа. А в 2020 году представители Netflix намерены вложить в создание сериалов и фильмов еще большую сумму. Размер инвестиции составит 17,3 миллиарда долларов.

Что самое интересное, сумма станет рекордной не только для платформы Netflix, но и превзойдет вложения других киногигантов. К примеру, Disney+ и HBO Max, которые являются главными конкурентами Netflix, тратят гораздо меньше средств на производство контента.

 

Украину накроет густой туман: синоптики назвали области
сегодня
3036
Автор: Марта Вересюк
Теги: Голливуд LifeStyle Disney Netflix Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:55 Оскароносный Дэвид Линч отмечает 74-летие: лучшие фильмы культового голливудского режиссера
Марта Вересюк 33
сегодня 11:15 SAG Awards 2020: самые эффектные наряды красной дорожки престижной кинопремии
Марина Джура 59
19 января 12:41 Крещение в Украине: как знаменитости поздравляют с праздником
Надія Біленко 631
18 января 13:21 Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: какие звезды блистали в его нарядах
Юлія Михайлова 190
18 января 13:02 Какие актрисы получили Оскар за последние 10 лет: список лауреаток
Марта Вересюк 283
Новости
Больше новостей
Залиште відгук