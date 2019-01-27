Компания Netflix выпустит сериал по мотивам фильма "Обитель зла": неожиданные детали

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Фрагмент из фильма "Обитель зла: Финальная битва"
Фрагмент из фильма "Обитель зла: Финальная битва" / IMDb

Американская стриминговая компания Netflix объявила о намерении снять сериал, в основе которого будет культовый фильм "Обитель зла". На данный момент представители сервиса в поисках исполнительного продюсера.

В сериале, который будет снят по мотивам любимого фильма поклонников научной фантастики, авторы намерены расширить ранее созданный мир. Одноименные фильмы и компьютерная игра станут хорошей основой для будущих эпизодов. Об этом сообщает иностранное издание Deadline.

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В сериале будет показана работа крупной компании Umbrella Corporation, а также мировые новшества, которые появятся после вспышки Т-вируса. Представители Netflix также добавили, что к созданию эпизодов они пригласят компанию Constantin Film, которая занималась серией фильмов "Обитель зла". А на данный момент они в поисках человека, которая бы заняла кресло исполнительного продюсера проекта.

Оселя зла : Фінальна биства
Фрагмент из фильма "Обитель зла: Финальная битва"/ IMDb

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: Lifestyle
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