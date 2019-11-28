Компенсация за частые авиаперелеты: Белла Хадид посадит 600 деревьев

Американская модель решила приобщиться к экологическому мейнстриму. Она пообещала, что возместит ущерб за каждый свой перелет высадкой 20 деревьев. Эта благотворительная акция будет касаться не только ее родной Америки, но и всего мира. Белла Хадид осознает, что требования ее профессии вредят Земле.

23-летней модели часто приходится выматывать себя перелетами для модных показов и съемок в разных уголках мира. Она является одной из самых востребованных манекенщиц современности. Учитывая это, Белла Хадид часто пользуется услугами авиакомпаний. А самолеты выбрасывают в атмосферу большое количество углекислого газа во время сжигания топлива.

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На странице в своем инстаграме она опубликовала сообщение, которое свидетельствует о перечислении средств в фонд организации, которая займется высадкой 600 деревьев. Так каждый перелет будет приравниваться к 20 новым растениям.

Пожертвовала деньги на высадку 600 деревьев, по 20 за каждый мой перелет, который я сделала за последние три месяца. Вероятно, я продолжу это делать как минимум до конца года. Мне грустно, что моя работа так сильно влияет на изменение климата и на весь мир. Матушка-природа нуждается в нашей любви,

– высказалась Белла Хадид.

Модель сообщила, что часть деревьев высадят в ее родной Калифорнии, которая в этом году сильно пострадала от массивных лесных пожаров. Она высадит несколько деревьев возле собственного дома. Белла Хадид уверяет, что она с радостью откликнется на нужду в экологической помощи и в других уголках планеты, где возникает такая потребность.

Деревья – это воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем... Я знаю, что мои усилия – капля в море, но, когда летаю, я всегда смотрю в окно и вижу как зеленые леса, так и неплодородные земли, которые нуждаются в помощи,

– поделилась переживаниями знаменитость.

Также Белла Хадид рассказала поклонникам об организации, которая занимается "реабилитацией" климатической ситуации на планете – One tree planted. Модель призвала всех неравнодушных совместными усилиями спасать Землю от экологической катастрофы.