Композитор Владимир Быстряков раскритиковал группу Go_A: Голосит-выводит этот фолк-ужас

Вчера, 22 февраля, Украина выбрала своего представителя на Евровидение-2020. Судьи и зрители были единодушны в своем решении и отдали абсолютное первенство этно-группе Go_A с песней Solovey. Однако в сети уже нашлись хейтеры победителей Национального отбора. Среди них украинский композитор Владимир Быстряков, который в свое время поддерживал аннексию Крыма.

Казалось, в этом году громкие скандалы обошли Национальный отбор на Евровидение-2020. По решению судей и зрителей полными фаворитами музыкального поединка стал коллектив Go_A, который представил единственный украиноязычный хит Solovey в финале конкурса. Однако среди широкой публики и ценителей искусства нашлись и те, кому этно-хит выдался неформатным для международной арены.

Важно! Победителями Нацотбора на Евровидение-2020 стали Go_A

Так, на личной странице в фейсбуке свою позицию высказал украинский композитор Владимир Быстряков, который известен своей публичной антиукраинской пропагандой и поддержкой пророссийских террористических организаций. В коротком комментарии он подвел собственные итоги, раскритиковав Go_A с ног до головы. По мнению музыканта, Украина опозорится в Роттердаме, ведь песня Solovey далека от "цивилизации" и скорее напоминает каменный век, чем прогрессивную творчество.

Долго судили-рядили, рожали что-нибудь "такое-этакое"... Выбрали! Песня на двух нотах, девушка голосит-выводит этот фолк-ужас, а все довольны. Первое впечатление, что она из хутора, к которому еще не дошла цивилизация. В райцентр с которого нужно добираться трое суток... Вплавь, вброд, на попутках и т.д,

– прокомментировал он выступление електрофольк-группы Go_A.

Владимир Быстряков не стал называть своих фаворитов Национального отбора на Евровидение-2020. Предстоящее появление на сцене международного музыкального конкурса композитор сравнил с выступлением коллектива из Ивано-Франковска "Гринджолы" с песней "Разом нас багато". В 2005 году музыканты представляли Украину на Евровидении и заняли 19-е место: "Если сравнивать, то знаменитые "Гринджолы" рядом – лауреаты всех Грэмми и Оскаров... Короче, вот такая у нас радость вырисовалась. Есть чем "удивить" тот Роттердам".

Что известно о Владимире Быстрякове?Владимир Быстряков не первый раз остро высказывается о национальной идентичности и патриотической позиции. Он известен высказываниями против Евромайдана, поддержкой аннексии Крыма Россией и называет представителей добровольческих батальонов украинской армии – мародерами. Композитор является фигурантом базы данных центра "Миротворец" за публичное антиукраинскую пропаганду. В 2018 году он оскандалился из-за резонансных заявлений о том, что украинская власть убивает культуру внесением российских артистов в "черные списки", и это превзошло "времена инквизиции и сталинских репрессий". Кроме того, по его словам, в украинской музыке тенденция "выставлять нацию жлобами".